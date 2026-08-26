Los seis innings sin carreras de Freddy Peralta conducen a Rays a vencer 3-0 a Tigres

Freddy Peralta lanzó seis entradas sin permitir carreras y consiguió su primera victoria con su nuevo equipo, con los Rays de Tampa Bay imponiéndose el miércoles 3-0 ante los Tigers de Detroit.

Peralta (6-11) ganó por primera vez en cinco aperturas desde que fue adquirido de los Mets de Nueva York en la fecha límite de cambios. El derecho dominicano permitió dos sencillos en seis entradas y ponchó a cuatro bateadores sin otorgar bases por bolas.

Los Rays tomaron ventaja de 2-0 en la segunda entrada después de que Chandler Simpson abrió con un sencillo dentro del cuadro y anotó con el doble de Jonny DeLuca. DeLuca avanzó a tercera con un toque de sacrificio y anotó con el hit de Cedric Mullins con dos outs.

Tampa Bay añadió una tercera carrera en la sexta con dos hits y un elevado de sacrificio de Liam Hicks.

Cada equipo había perdido sus tres series anteriores antes de dividir los dos primeros juegos esta semana, pero el cuerpo de lanzadores de Tampa Bay se aseguró de que los Rays no prolongaran la racha.

Kevin Kelly lanzó dos entradas y Tyler Wells trabajó la novena para su quinto salvamento.

Troy Melton (7-3) cayó a 0-2 en sus últimas cuatro aperturas, al permitir tres carreras con siete hits en siete entradas por los Tigers.

Los Rays (79-54), líderes del Este de la Liga Americana, han ganado tres de sus últimos cuatro. Detroit (62-71) ha perdido 10 de 12.

El juego, en el que no se registraron bases por bolas, duró apenas 2 horas y 3 minutos.

—-

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP: https://apnews.com/hub/mlb