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Clark y el cuerpo de lanzadores ayudan a Tigres a cortar racha de 6 derrotas con 4-1 ante Rays

Dave Hogg
RAYS-TIGRES
RAYS-TIGRES (AP)

Max Clark conectó su primer jonrón en el Comerica Park y cinco lanzadores de los Tigres se combinaron para permitir una carrera, mientras Detroit puso fin la noche del martes a una racha de seis derrotas con una victoria de 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay.

El abridor Jackson Jobe permitió una carrera en 4 1/3 entradas, y cuatro relevistas se combinaron para conceder un hit.

Drew Sommers (1-3) retiró a los cinco bateadores que enfrentó para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y Kenley Jansen lanzó la novena para su 17º salvamento.

Ian Seymour (9-5), quien reemplazó al abridor de Tampa Bay Casey Legumina, permitió cuatro carreras, tres limpias, con siete hits en 5 2/3 entradas.

Tampa Bay tomó ventaja de 1-0 en la cuarta cuando el dominicano Junior Caminero conectó un sencillo, avanzó a tercera con el doble de Liam Hicks y anotó con un sencillo dentro del cuadro de Jonny DeLuca.

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Seymour cometió un balk, lo que movió a Torres a segunda, y él anotó cuando el mexicano Jonathan Aranda jugó mal el rodado de Kevin McGonigle.

Detroit añadió una cuarta carrera en la séptima cuando el boricua Javier Báez conectó un triple y anotó con el sencillo de Hao-Yu Lee al jardín izquierdo.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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