Medias Blancas ponen Huáscar Brazobán en la lista de lesionados de 15 días por distensión

Los Medias Blancas de Chicago colocaron al relevista dominicano Huáscar Brazobán en la lista de lesionados de 15 días el martes y llamaron al derecho Jonathan Cannon desde Triple-A Charlotte.

Chicago también colocó al jardinero Andrew Benintendi en la lista por duelo/emergencia médica familiar antes de su juego contra los Rangers de Texas. El infielder/jardinero Rikuu Nishida fue llamado desde Charlotte.

Brazobán, de 36 años, sufre una distensión en el dorsal ancho izquierdo. El derecho lanzó una entrada durante la derrota del lunes por 11-2 ante Texas, permitiendo una carrera y un hit.

Brazobán fue adquirido en un canje con los Mets de Nueva York el 3 de agosto. Tiene una efectividad de 6,30 en 10 apariciones con Chicago.

Cannon, de 26 años, tiene marca de 5-6 con una efectividad de 5,18 en 17 aperturas y cinco apariciones como relevista con Charlotte esta temporada. Ha participado en un juego con Chicago: otorgó tres bases por bolas y permitió una carrera sin conseguir un out el 12 de abril en Kansas City.

Benintendi, de 32 años, batea para .244 con 13 jonrones y 65 carreras impulsadas en 116 juegos esta temporada.

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