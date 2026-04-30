Los Rockets resisten el empuje de los Lakers y ganan el quinto juego para seguir vivos

Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Tari Eason sumó 18 y los Rockets de Houston evitaron la eliminación de los playoffs por segundo partido consecutivo con una victoria 99-93 sobre los Lakers en el quinto juego la noche del miércoles, recortando la ventaja de Los Ángeles en la serie de primera ronda a 3-2.

Alperen Sengun aportó 14 unidades, nueve rebotes y ocho asistencias para los Rockets, quintos preclasificados, que devolvieron la serie a Houston para el sexto juego la noche del viernes con una actuación aguerrida para sobreponerse al regreso de Austin Reaves a los Lakers.

Houston ganó dos seguidos incluso sin su máximo anotador, Kevin Durant, quien se perdió cuatro de los cinco partidos de la serie por lesiones.

Ningún equipo se ha recuperado jamás de un 0-3 para ganar una serie de playoffs de la NBA, pero los Rockets están a mitad de camino. Solo cuatro de los 159 que comenzaron una serie abajo 0-3 siquiera han forzado un séptimo encuentro.

LeBron James anotó 17 de sus 25 puntos en la segunda mitad y añadió siete asistencias, pero Los Ángeles perdió su segundo partido consecutivo después de robarse el terce juego con una remontada improbable en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

Los equipos de James nunca han desperdiciado una ventaja de 2-0 en una serie en toda su carrera de 23 años en la NBA.

Reaves tuvo 22 unidades y seis asistencias en su regreso tras perderse nueve partidos por lesión con los Lakers, pero cometieron 15 pérdidas de balón, en su mayoría atroces, en su peor actuación de la serie y apenas su segunda derrota en 16 partidos en casa desde febrero.

Deandre Ayton registró 18 tantos y 17 rebotes para Los Ángeles, que sigue sin Luka Doncic. El campeón anotador de la NBA no parece estar cerca de volver tras una distensión en el tendón de la corva.

Una distensión en los músculos oblicuos había dejado fuera a Reaves desde el 2 de abril, pero tuvo 11 puntos y seis asistencias en la primera mitad del quinto juego. Aun así, los Rockets sostuvieron con calma una ventaja al llegar al descanso y ganaban 87-74 con 5:55 por jugar.

Los Ángeles reaccionó con una racha tardía de 11-1 y recortó la ventaja de Houston a 88-85 con una bandeja en penetración de James, pero Reed Sheppard encestó un tiro en suspensión antes de arrebatarle el balón a James para una clavada con 2:20 por jugar.

La clavada tras rebote ofensivo de Ayton puso el marcador 96-93 después de que James y Reaves fallaran triples abiertos. Thompson encestó uno de dos tiros libres, y James falló de manera estrepitosa otro intento de triple, lo que permitió a Houston sentenciarlo.

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