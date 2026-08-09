Los Rays vencen 4-1 a los Marineros y completan una barrida de 3 juegos

El sencillo impulsor de Cedric Mullins en la quinta entrada puso a Tampa Bay por delante e Ian Seymour lanzó seis innings permitiendo una carrera, mientras los Rays vencieron 4-1 a los Marineros de Seattle el domingo para completar una barrida de tres juegos en la serie.

Seymour se asentó tras una accidentada primera entrada. Taylor Ward abrió el juego con un triple y anotó con el sencillo de Cole Young para darle a Seattle una ventaja de 1-0. Dominic Canzone también conectó un sencillo en el episodio.

Seymour (9-3) permitió apenas dos hits el resto del camino y terminó con dos bases por bolas y siete ponches. Steven Matz lanzó la novena para conseguir su primer salvamento de la temporada.

El bateador designado de los Rays, Yandy Díaz —quien, al igual que Chandler Simpson, conectó cuatro imparables—, empató el partido a una carrera en la cuarta entrada con un sencillo productor que llevó a Mullins al plato.

Mullins puso al frente a los Rays con un sencillo ante el abridor de los Marineros, Emerson Hancock, en la quinta, que remolcó al dominicano Junior Caminero. Tampa Bay terminó con 14 imparables.

Hancock (6-7) permitió dos carreras con nueve hits en 4 2/3 entradas.

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