Rays ponen al derecho Griffin Jax en lista de lesionados por molestias en el codo

Los Rays de Tampa Bay colocaron el domingo al lanzador Griffin Jax en la lista de lesionados de 15 días por molestias en el codo derecho.

La medida, con efecto retroactivo al jueves, llega un día después de que Jax fuera retirado de su apertura programada contra los Marineros. En su lugar abrió el relevista Casey Legumina, mientras los Rays recurrieron a un día de bullpen en su victoria 3-2 sobre Seattle.

El derecho de 31 años ha participado en 29 juegos esta temporada, con 18 aperturas, y tiene marca de 6-9 con efectividad de 3,63, además de 100 ponches y 30 bases por bolas.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, comentó el sábado que las pruebas iniciales indicaban que la lesión de Jax no estaba relacionada con ligamentos y que ya mostraba mejoría.

“Va a ir a ver a un médico (el lunes) y probablemente sepamos algo el miércoles o el jueves. Se siente mejor hoy, lo cual es muy alentador”, señaló Cash.

El lanzador derecho Michael Grove fue llamado desde Triple-A Durham para reemplazar a Jax en el roster activo.

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