Los Ravens eligen a Jesse Minter, coordinador defensivo de los Chargers, como nuevo entrenador

Jesse Minter es el nuevo entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore.

El club contrató al coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles. Minter reemplaza a John Harbaugh, quien fue despedido a principios de este mes después de 18 años cuando los Ravens no lograron clasificarse a los playoffs.

Minter, de 42 años, era uno de los nombres más destacados entre los candidatos este invierno. Fue entrevistado virtualmente por varios equipos, incluidos los Steelers de Pittsburgh, que también están buscando un entrenador después de que Mike Tomlin renunciara la semana pasada. Acabó en Baltimore, donde su trabajo será ayudar al quarterback Lamar Jackson, dos veces MVP, a dar el siguiente paso en una carrera que ha sido consistentemente desafortunada en la postemporada.

Minter trabajó con los Chargers durante dos temporadas después de dos años como coordinador defensivo en la Universidad de Michigan.

El nexo de Minter con Jim Harbaugh en ambos lugares le permitió armar un currículum tan sólido que lo puso en posición de reemplazar al hermano mayor de Harbaugh.

Los Chargers fueron quintos en la liga en defensa total esta temporada, permitiendo 285,2 yardas por juego. Permitieron un mínimo de liga de 17,7 puntos por juego en 2024. Los Wolverines lideraron la nación en defensa total en 2023 rumbo a ganar el campeonato nacional universitario.

Minter también pasó cuatro temporadas en Baltimore (2017-20), ascendiendo de asistente defensivo a entrenador de backs defensivos en su último año. También entrevistó para las vacantes de entrenador en jefe en Atlanta y Miami a principios de esta semana. Las Vegas, Pittsburgh y Tennessee también han solicitado entrevistas.

___

Deportes NFL: https://apnews.com/deportes