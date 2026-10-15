Los problemas del Man United se agravan con reclamos de jugadores tras mal inicio de temporada

Una rebelión de jugadores era casi lo último que necesitaba el Manchester United en otro mal inicio de temporada.

El arrebato de Lisandro Martíne z tras la derrota del martes en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid añadió más atención no deseada sobre el club mientras el entrenador Michael Carrick intentaba enderezar una campaña en crisis.

El defensor argentino cuestionó a la cúpula del United por la estrategia de fichajes de la pretemporada, y el director de fútbol Jason Wilcox fue el aparente destinatario de sus críticas.

En enero, Rubén Amorim tuvo un enfrentamiento con Wilcox que rápidamente derivó en el despido del técnico tras apenas 14 meses en el cargo.

Los comentarios de Martínez han vuelto a poner bajo los reflectores a la dirigencia del United y rompieron la sensación de calma en Old Trafford que Carrick había mantenido desde que reemplazó a Amorim.

Sugieren un malestar subyacente ante otra temporada que parece descarrilarse. El delantero Amad Diallo también publicó improperios en redes sociales tras la derrota en Madrid, y la calificó de “vergüenza”.

Martínez ofreció una disculpa en redes sociales el jueves, después de una reunión con Carrick y lo que él llamó “la dirigencia del club”.

“Fue una conversación muy positiva, en la que pudimos intercambiar puntos de vista y hablar abiertamente sobre lo que pasó después del partido del martes. Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar cómo me sentía en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas”, señaló Martínez.

Ya han pasado 13 años desde la última vez que el United ganó el título de la Liga Premier y, tras seis partidos de la temporada, está hundido en el 13er puesto de la clasificación, a 12 puntos del líder Manchester City.

El United solo tiene una victoria en la liga, ante el recién ascendido Ipswich, y dos en total. La otra fue contra el equipo azerbaiyano Sabah en la Liga de Campeones.

También quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa en la primera ronda.

Han sido abucheado por los hinchas, más reciente tras el empate en casa ante un Tottenham sin victorias, el sábado.

“No estoy contento con la cantidad de puntos que hemos tenido hasta ahora, desde luego. Ya saben, no lo estoy ocultando. No hay manera de ocultarlo", manifestó Carrick. “Entiendo la reacción a veces. Duele mucho. No es agradable pasar por esto. A veces hay que atravesarlo”.

No hay indicios de que el puesto de Carrick esté en peligro, después de convertirse en el séptimo entrenador permanente del United desde que el legendario Alex Ferguson se retiró tras aquel título en 2013.

Pero está afrontando problemas conocidos que sufrieron sus predecesores Amorim, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer y José Mourinho, quienes atravesaron malas rachas antes de perder sus trabajos.

Seis puntos en seis partidos representan el peor inicio del United en la era de la Liga Premier, y el domingo llega un choque con el acérrimo rival Leeds en Elland Road, casualmente el escenario del último partido de Amorim.

Enfrentamientos clave

El viaje a Leeds es otra tarea intimidante para el United, en lo que suele ser un ambiente hostil.

El City puede extender su inicio perfecto de temporada cuando reciba al Ipswich. El campeón defensor Arsenal viaja para enfrentar al Nottingham Forest.

Jugadores a seguir

Bradley Barcola ya está en marcha en Liverpool tras anotar un triplete en la Liga de Campeones.

Y luego, por supuesto, está Martínez. ¿Mantendrá Carrick al defensor tras su arrebato o lo dejará fuera?

Bajas

Liverpool echará de menos a Ryan Gravenberch tras ser expulsado contra el City, mientras que Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo y Alexander Isak se perdieron los últimos dos partidos por lesiones.

Luke Shaw y Kobbie Mainoo se perdieron la derrota del United ante el Atlético.

El Arsenal no contará con el zaguero ecuatoriano Piero Hincapié durante varias semanas, según el entrenador Mikel Arteta, después de que sufriera una lesión en un entrenamiento. El volante español Martín Zubimendi también es duda tras una lesión distinta en una práctica.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP