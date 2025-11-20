Los problemas de Haití se desvanecen brevemente al celebrar su clasificación al Mundial

Haití contuvo la respiración durante casi dos horas mientras sus problemas parecían desvanecerse con la promesa de su primera clasificación para la Copa del Mundo desde 1974.

Olvidada, aunque sea brevemente, quedó la violencia, el hambre y la falta de vivienda después de que Louicius Deedson anotó a los nueve minutos del partido del martes contra Nicaragua. Ruben Providence marcó también con un cabezazo justo antes del descanso en una victoria por 2-0 que envió a la selección haitiana al Mundial apenas por segunda vez en la historia.

Gritos en criollo haitiano de “¡Grenadye, alaso!” llenaron las calles, hogares y refugios improvisados del país mientras los aficionados instaban a su equipo, los Granaderos, a atacar.

Haití no sólo necesitaba una victoria sobre la selección nicaragüense; quería demostrar que a pesar de las múltiples crisis que agobian al país, aún podía salir adelante y mantener la cabeza en alto como lo ha hecho a lo largo de su atribulada historia.

“Significa más que sólo una victoria. Es esperanza, es unidad en un momento en que el país enfrenta tantos desafíos”, afirmó Pierre Jean-Jacques, un mecánico de 25 años que vio el partido en casa. “Estaba completamente concentrado. Mi corazón latía con fuerza”.

Después del partido, Jean-Jacques se unió a miles de aficionados que se movilizaron hasta bien entrada la noche por calles, normalmente vacías a esa hora por miedo a los asesinatos o secuestros.

“Esta victoria trae un momento de alegría”, expresó. “Estoy orgulloso. Creo que podemos levantarnos juntos”.

La victoria del martes por la noche coincidió con el 222 aniversario de la histórica Batalla de Vertières, que ayudó a Haití a convertirse en la primera república negra del mundo.

“No podrían haber elegido una mejor fecha para que nuestros guerreros vayan a la Copa del Mundo”, dijo Vladimir Dorvale, de 18 años, que tenía una pequeña bandera haitiana atada alrededor de su cuello y caminaba rápidamente hacia la casa de un amigo para hablar sobre el partido.

Las probabilidades estaban en contra de Haití, donde la euforia se mantenía alta el miércoles.

El equipo jugó todos sus partidos como local en la pequeña isla caribeña holandesa de Curazao porque era demasiado peligroso hacerlo en Haití, donde las bandas armadas controlan hasta el 90% de su capital, Puerto Príncipe.

Su entrenador, Sébastien Migné, dijo a la revista France Football que gestionó de forma remota a ciertos jugadores que estaban en Haití. No pudo volar al país, donde la violencia de las pandillas ha cerrado el principal aeropuerto internacional varias veces.

Cuando Deedson metió el primer gol, estallaron disparos en el vecindario de André Michaud, sorprendiendo al estudiante de 23 años que vio el partido en un bar cerca de su casa porque éste tenía un generador y la electricidad se había ido de nuevo.

“No sabía si las pandillas habían invadido”, comentó, añadiendo que se tranquilizó después de darse cuenta de que era celebratorio.

“Durante toda mi vida, he estado apoyando a otros equipos en la Copa del Mundo: Brasil, Argentina”, dijo. “Ahora, finalmente puedo apoyar a mi país. Tengo la esperanza de que Haití pueda llegar lejos".

Poco después de la victoria, una multitud alegre marchó por las estrechas calles de un vecindario bajo la lluvia, tocando música y cantando: “¡Haití se ha clasificado! ¡No tenemos un Estado!” en referencia a la profunda inestabilidad política que sacude a la nación.

Otros miles de aficionados bailaron por las calles de Pétionville hasta muy noche. Cuando estallaron disparos brevemente durante la celebración, la multitud levantó las manos y vitoreó. Tal ruido normalmente dispersa a la gente en un país donde más de 4.300 personas fueron asesinadas de enero a septiembre.

“Espero que lo disfruten. No ha terminado. Es sólo el comienzo”, dijo el delantero Duckens Nazon después del partido en un video publicado en línea. “Hay muchas personas que no creían en nosotros, pero nosotros, creemos en nosotros”.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

