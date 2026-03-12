Los Pelicans vencen 122-111 a los Raptors en el regreso de Brandon Ingram a Nueva Orleans

Trey Murphy III anotó 28 puntos, Dejounte Murray sumó 27 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron 122-111 a los Raptors de Toronto la noche del miércoles, arruinando el regreso de Brandon Ingram a la ciudad donde jugó durante seis temporadas.

Murray tuvo su partido de mayor anotación desde su regreso tras una rotura del tendón de Aquiles derecho que lo dejó fuera de acción por más de un año. Zion Williamson añadió 19 unidades para los Pelicans, que han ganado siete de 10.

En su primer partido en Nueva Orleans desde que fue traspasado a Toronto en febrero del año pasado, Ingram terminó con 22 tantos. El veterano de 10 años en la NBA también superó los 11.000 puntos en su carrera.

Immanuel Quickley anotó 25 puntos por Toronto, que ha perdido seis de ocho. Esta derrota hizo caer a los Raptors del quinto al séptimo puesto en la Conferencia Este, a medio partido de Orlando y Miami.

Murphy encestó 8 de 12 en tiros de campo y 5 de 8 en triples. Ambos equipos metieron 14 tiros detrás del arco, pero Nueva Orleans lo hizo en 29 intentos (48,3%) y Toronto necesitó 44 (31,8%).

Los Pelicans se fueron al descanso con ventaja de 60-58 y ampliaron su diferencia a 18 puntos en el tercer cuarto. Los Raptors se acercaron a dos al inicio del cuarto periodo, pero Nueva Orleans respondió con una racha de 8-0 y Toronto no volvió a acercarse a menos de seis el resto del camino. Murphy lo sentenció cuando encestó un triple con 2:19 por jugar para poner el marcador 116-101.

Durante el primer cuarto, los Pelicans proyectaron un video de homenaje a Ingram, quien promedió 17,6 puntos y disputó su primer Juego de Estrellas durante su etapa en Nueva Orleans.

