El defensor Trey Hendrickson firma con Baltimore por 4 años y 112 millones, según fuente AP

Trey Hendrickson, un defensive end con cuatro selecciones al Pro Bowl, pactó un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares con los Ravens de Baltimore, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La fuente habló el miércoles con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato no puede quedar finalizado hasta el inicio del nuevo año de la liga, a las 4 de la tarde del Este.

Los Ravens se retiraron de un canje de gran impacto por el estelar defensor Maxx Crosby a última hora del martes. Una persona con conocimiento de la decisión de Baltimore indicó a la AP que Crosby no superó el examen físico. La fuente habló bajo condición de anonimato porque esos resultados son privados.

Así, Baltimore conserva las dos selecciones de primera ronda del draft que había acordado enviar a Las Vegas y rápidamente optó por adquirir al mejor cazamariscales disponible en el mercado.

Hendrickson fue All-Pro con los Bengals en 2024, cuando lideró la NFL con 17 capturas y media. La temporada pasada disputó apenas siete partidos por lesiones y sumó cuatro capturas.

Hendrickson, de 31 años, acumula 81 capturas en nueve temporadas con Nueva Orleans y Cincinnati. Alcanzó dobles dígitos en cuatro ocasiones, incluidas 17 y media en temporadas consecutivas en 2023-24.

