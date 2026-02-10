Los Pelicans hunden a los Kings en su 13ra derrota consecutiva al ganar 120-94

Trey Murphy III encestó cinco triples y terminó con 21 puntos, Jeremiah Fears anotó 14 de sus 20 en la segunda mitad y los Pelicans de Nueva Orleans propinaron a los Kings de Sacramento su 13ra derrota consecutiva la noche del lunes, 120-94.

Los Kings tienen su mayor cantidad de descalabros consecutivos desde que la franquicia se mudó de Kansas City a Sacramento antes de la temporada 1985-86.

Murphy encestó 23 triples en 40 intentos (72.5%) en los últimos tres juegos. Zion Williamson anotó 18 unidades al atinar siete de 11 tiros y tuvo seis asistencias para Nueva Orleans.

Maxime Raynaud tuvo 21 tantos y 20 rebotes, la mayor cantidad de su carrera — el octavo doble-doble de la temporada para el novato de 2,15 metros de estatura — para Sacramento. Russell Westbrook añadió 17 puntos, Devin Carter anotó 12 y Nique Clifford diez.

Westbrook se convirtió en el 14to jugador en la historia de la liga en anotar al menos 27.000 puntos en su carrera. El veterano de 18 años en la NBA tiene 27.001 puntos, 312 detrás de Elvin Hayes para el 13er lugar en la lista de puntos históricos de la liga.

DeMar DeRozan hizo una bandeja en penetración con 4:08 restantes en el primer cuarto que dio a los Kings una ventaja de 20-15, pero Bryce McGowen y Murphy encestaron triples consecutivos para dar a Nueva Orleans la ventaja definitiva y desencadenar una racha de 25-6. Williamson anotó ocho puntos en la racha.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes