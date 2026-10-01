Gavin Sheets pega jonrón como emergente y Padres barren a Cachorros en serie de comodines

El emergente Gavin Sheets conectó un jonrón de dos carreras, cinco lanzadores de los Padres se combinaron para permitir cinco hits y San Diego barrió a los Cachorros de Chicago en la serie de comodines de la Liga Nacional al imponerse 4-1 en el segundo juego.

Xander Bogaerts impulsó la primera carrera de los Padres, que vienen en alza y dieron seguimiento su victoria de 8-0 en el primer juego del martes con otra actuación dominante desde el montículo.

Los Cachorros lideraron las Grandes Ligas en carreras y la Liga Nacional en jonrones este año, pero apenas consiguieron ocho hits —siete sencillos— en 18 entradas ante el inspirado cuerpo de lanzadores de San Diego.

El venezolano Ethan Salas impulsó una carrera mientras se convertía en el jugador más joven en aparecer como receptor en un juego de postemporada en la historia de las Grandes Ligas por los Padres, cuya racha de 19-3 desde el 5 de septiembre los hace lucir como una amenaza en la Liga Nacional.

Un año después de que los Cachorros eliminaron a San Diego en tres duros juegos de comodín en el Wrigley Field, los Padres revirtieron el resultado con dos palizas ante multitudes frenéticas y con entradas agotadas en Petco Park.

Merced a su quinta victoria en una serie de playoffs en los últimos siete años, los Padres avanzaron para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas, en una serie divisional de la Nacional este fin de semana.

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