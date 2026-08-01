Los Orioles aseguran a Yennier Cano con una extensión de 2 años y opción para 2029

Los Orioles de Baltimore firmaron al relevista derecho Yennier Cano con una extensión de contrato por dos años para las temporadas 2027 y 2028, con una opción del club para 2029, anunció el equipo el viernes. No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

El contrato, en esencia, compra los años restantes de arbitraje del derecho cubano de 32 años y le da a Baltimore la opción de retenerlo por una temporada adicional.

“Yennier ha sido sobresaliente para nosotros tanto dentro como fuera del terreno desde su llegada en 2022. Se ha convertido en uno de los relevistas más confiables y consistentes del béisbol. Estamos orgullosos de todo el trabajo duro que ha realizado junto a nuestro equipo de desarrollo y nos complace que él y su familia permanezcan en Baltimore”, menifestó en un comunicado el presidente de los Orioles, Mike Elias.

Cano ha sido sin duda el mejor relevista de los Orioles en 2026; llegó al viernes con una efectividad de 2,21 en 48 apariciones. Adquirido en el canje de 2022 que envió al derecho puertorriqueño Jorge López a los Mellizos de Minnesota, Cano fue seleccionado al Juego de Estrellas con los Orioles en 2023, cuando registró una efectividad de 2,11 en 72 apariciones.

En su carrera, su efectividad es de 3,78 en 268 apariciones, de las cuales todas salvo 10 han sido con Baltimore.

El acuerdo continúa una tendencia de extender contratos de jugadores que ya están en el roster de Grandes Ligas desde que David Rubenstein asumió como propietario controlador en marzo de 2024. Más recientemente, el abridor derecho Kyle Bradish recibió una extensión de cinco años y 90 millones de dólares que cubre entre 2027 y 2031, anunciada el 18 de julio.

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