Kody Clemens pega grand slam para dejar en el terreno a Reales. Mellizos ganan 4-3

Kody Clemens conectó un grand slam que puso fin al juego con dos outs en la novena entrada, y los Mellizos de Minnesota vencieron el jueves 4-3 a los Reales de Kansas City, después de que Noah Cameron los mantuviera sin hit hasta la séptima.

Luego de que Cameron lanzara ocho entradas sin permitir carreras en la apertura más larga de su carrera, el cerrador de los Reales Lucas Erceg retiró a los dos primeros bateadores y después propinó un pelotazo a Ryan Jeffers con un lanzamiento de 2-0.

Royce Lewis siguió con un sencillo, Josh Bell recibió base por bolas para llenar las bases y Matt Strahm (3-4) relevó a Erceg. Acto seguido, Clemens pescó su slider en cuenta de 0-2 y lo depositó por encima del jardín derecho-central, para el segundo grand slam de su carrera y el sexto grand slam que deja tendido al rival en la historia de los Mellizos. Brian Dozier conectó el anterior en 2018.

Cameron realizó 97 lanzamientos, permitió apenas un hit y dos bases por bolas, ponchó a siete bateadores y extendió su racha individual a 16 entradas consecutivas sin permitir carreras. Jeffers conectó un sencillo limpio al jardín derecho-central para abrir la séptima y terminar con el intento de lograr el primer juego sin hit de Kansas City desde Bret Saberhagen en 1991.

Jac Caglianone conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Mellizos Bailey Ober en la tercera entrada, y los Reales añadieron una carrera sucia en la quinta. Ober trabajó seis entradas, en las que permitió cuatro hits y dos bases por bolas.

El venezolano Yoendrys Gómez, cerrador de los Mellizos, lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria. Minnesota (55-55) mejoró a 10-2-1 en 13 series desde el 12 de junio.

Kansas City (46-64), último lugar, había ganado ocho de 13 juegos desde el receso del Juego de Estrellas.

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