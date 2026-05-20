'Atacamos a Harden': Knicks y Brunson van contra veterano de Cavs y logran remontada increíble

James Harden no pudo frenar a Jalen Brunson en el tramo final ni tuvo suficiente aporte ofensivo para compensarlo.

Los Cavaliers de Cleveland desperdiciaron una ventaja de 22 puntos para perder el primer partido de las finales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York el martes, en tiempo extra.

Y las dificultades de Harden en ambos extremos de la cancha tuvieron un papel importante en el derrumbe.

Brunson anotó en varias posesiones seguidas tras driblar ante la marca de Harden. Sumó 15 puntos con 7 de 9 en tiros de campo tan sólo en el cuarto periodo.

“Metió algunos tiros difíciles, pero obviamente todos sabemos que es un gran jugador en el uno contra uno", reconoció Harden. "Cuando alguien queda aislado, va a ser complicado, así que tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que vea cuerpos. Por el otro lado, ellos hacen un buen trabajo apoyándolo y ayudándolo cuando queda aislado. Metió algunos tiros difíciles, pero tenemos que hacerlo mejor como equipo”.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, puso el balón en las manos de Brunson y confió en su base para aprovechar el duelo personal contra Harden.

“No hay ningún secreto: estábamos atacando a Harden. A veces hay que hacer lo que el partido dicta, y ellos intentaban hacer lo mismo con Jalen, así que dijimos: ‘bueno, sentimos que podemos jugar a esto’", explicó. "Tratamos de no jugar a ese juego mucho, pero sentimos que tenemos a un tipo con el que podemos hacerlo y es Jalen”.

Brunson sólo tenía 14 puntos al descanso, y la defensa de Cleveland, alternando defensores sobre él, dio resultados hasta que quedó en uno contra uno con Harden y encendió la remontada.

“Jalen estuvo un poco más agresivo. Simplemente le permitimos ser agresivo, y metió tiros y siguió metiendo tiros””, indicó Harden.

El entrenador Kenny Atkinson dijo que él y su cuerpo técnico hicieron ajustes, pero nada funcionó.

“Empezamos a mandarle dos, a sacarle el balón de las manos, rotando por completo", relató. "James estuvo bien la mayor parte del partido. Miren, no estuvimos bien defensivamente en el cuarto periodo”.

Atkinson dijo que nunca consideró sacar a Harden de la cancha por motivos defensivos, al jugar 48 horas después de aplastar a Detroit en el séptimo encuentro de la serie de segunda ronda.

“Miren, ha sido uno de nuestros mejores defensores y un jugador importante en los playoffs. Confío en él. Es inteligente, tiene grandes manos”, mencionó.

En febrero, e l traspaso por Harden, 11 veces elegido al Juego de Estrellas, ayudó a impulsar a los Cavaliers hasta este punto. Pero el jugador de 36 años también tuvo problemas el martes por la noche con el balón en las manos.

Encestó 5 de 16 en tiros de campo, incluido 1 de 8 en triples, y perdió el balón seis veces.

Donovan Mitchell, quien lideró a Cleveland con 29 puntos, dijo que él y sus compañeros pudieron haber hecho mucho más en conjunto para frenar a Brunson. Decidió no cargar sobre los hombros de Harden la culpa por la inesperada derrota.

“En última instancia, esto no es de él; es de todos nosotros. No es solo de una persona", enfatizó Mitchell. "Ha estado en la liga el tiempo suficiente. Él entiende eso”.

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