Los Mellizos castigan a Garrett Crochet con 11 carreras y aplastan 13-6 a Medias Rojas

El puertorriqueño Victor Caratini y Ryan Jeffers conectaron cada uno un jonrón e impulsaron tres carreras el lunes, y los Mellizos de Minnesota sacaron del juego al abridor de Boston Garrett Crochet en la segunda entrada camino a una victoria por 13-6 sobre Medias Rojas.

Jeffers tuvo tres de los 11 imparables de los Mellizos, mientras que Ryan Kreidler y Byron Buxton también conectaron cuadrangulares. Minnesota ha ganado siete de sus últimos ocho juegos.

Bailey Ober (2-0) permitió cuatro carreras con siete hits, mientras ponchó a siete en seis entradas.

Jarren Duran, de ascendencia mexicana, conectó un jonrón y Caleb Durbin tuvo dos imparables y anotó dos carreras por Boston.

Los Mellizos sorprendieron al estelar Crochet con cuatro carreras en la primera entrada y luego sacaron del juego al zurdo de Boston con una segunda entrada de siete carreras. Crochet (2-2) permitió 11 carreras —10 limpias— con nueve hits y tres bases por bolas en una entrada y dos tercios, la apertura más corta de su carrera.

Los batazos más contundentes en la segunda llegaron de dos caras nuevas que conectaron sus primeros jonrones con los Mellizos. Caratini pegó un cuadrangular de tres carreras que dio en la fachada del tercer nivel de gradas del jardín izquierdo. Luego Kreidler, un infielder utility de poco poder con dos jonrones en su carrera, envió el último lanzamiento de Crochet al segundo nivel del jardín izquierdo para un jonrón solitario.

Los Mellizos registraron marca de 13-23 contra abridores zurdos el año pasado. Pero en los últimos siete días, han vencido a Tarik Skubal de Detroit y al dominicano Framber Valdez, a Eric Lauer de Toronto y ahora a Crochet. En esas cuatro salidas, Minnesota anotó 29 carreras limpias en 16 entradas y dos tercios lanzadas por los abridores.

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