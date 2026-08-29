Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Rafael Leão viaja a Turquía antes del esperado traspaso del Milan al Galatasaray

LEAO-GALATASARAY
LEAO-GALATASARAY (AP)

El extremo portugués Rafael Leão va camino a Turquía, donde se espera que se incorpore al Galatasaray.

El club turco publicó el sábado un breve video en X en el que se ve al jugador de 27 años sentado en un avión y enviando un mensaje a los aficionados del club.

Galatasaray informó que ha iniciado conversaciones para su traspaso desde el AC Milan.

Leão, quien jugó el Mundial este año, también habría sido pretendido por el Aston Villa. Según reportes de medios, está previsto que firme un contrato de cuatro años con el Galatasaray.

Milan fichó a Leão procedente del club francés Lille en 2019.

Relacionados

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in