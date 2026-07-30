Bregman impulsa a los Cachorros a vencer 4-2 a los Cardinals en 10 innings

Alex Bregman impulsó la carrera de la ventaja con un doble en la décima entrada y los Cachorros de Chicago se encaminaron el jueves a una victoria 4-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Bregman se fue de 18-9 en una serie en la que los Cachorros ganaron tres juegos de cuatro, con seis dobles, un jonrón y tres carreras impulsadas. Bregman anotó la carrera final con un doble de Ian Happ ante el mexicano Luis Gastélum (2-2).

Jacob Webb (4-2) lanzó una entrada y un tercio como relevista para llevarse la victoria y Aaron Civale cerró el juego para conseguir su primer salvamento de la temporada.

Nico Hoerner conectó tres de los 11 hits de Chicago.

Chicago mejoró a 9-6 en juegos que se fueron a extra innings esta temporada, mientras que San Luis cayó a 8-5.

El abridor derecho mexicano Javier Assad permitió una carrera con seis hits en 4 1/3 entradas por los Cubs.

Andre Pallante, quien abrió por los Cardenales, trabajó 6 1/3 entradas, en las que permitió dos carreras con siete hits.

Un jonrón solitario del novato JJ Wetherholt en la séptima, ante Caleb Thielbar, empató el juego 2-2.

Pallante fue retirado después de otorgar una base por bolas con un out a Dansby Swanson. Michael Busch conectó un cambio 1-2 hacia el jardín izquierdo con dos outs ante el relevista dominicano George Soriano, y Swanson anotó para poner el 2-1 en la séptima.

Los Cachorros empataron 1-1 mediante un error de tiro del jardinero derecho Lars Nootbaar. Bregman pegó un doble con un out. Ian Happ conectó un elevado hasta la barda. Bregman tocó y avanzó a tercera, y se lanzó al plato cuando Wetherholt no pudo atrapar el tiro alto de Nootbaar hacia el cuadro interior.

El puertorriqueño Bryan Torres conectó un sencillo productor para que anotara Nootbaar con un out en la segunda entrada, lo que le dio a San Luis una ventaja de 1-0.

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