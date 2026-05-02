Lane Thomas conecta sencillo impulsor de la ventaja y Reales vencen 7-6 a Marineros

Lane Thomas conectó el sencillo impulsor de la carrera de la ventaja en la octava entrada, Vinnie Pasquantino pegó un jonrón en su regreso a la alineación titular y los Reales de Kansas City vencieron 7-6 a los Marineros de Seattle la noche del viernes.

El venezolano Salvador Pérez conectó dos dobles con dos carreras impulsadas, y Jac Caglianone bateó su tercer jonrón de la temporada por los Royals. Lucas Erceg lanzó una novena entrada sin permitir carreras para su octavo salvamento de la campaña.

El dominicano Julio Rodríguez impulsó cuatro carreras con dos de los cuatro cuadrangulares de Seattle. Empató el juego 6-6 en la sexta con un jonrón de 416 pies ante Dylan Lynch (1-0).

Kansas City anotó cuatro carreras en la primera, incluidos cuatro imparables consecutivos ante el abridor Bryan Woo. Pasquantino e Isaac Collins impulsaron una carrera cada uno, y Pérez remolcó dos con un doble por la línea del jardín izquierdo.

Cole Ragans permitió cuatro carreras con cuatro hits en 5 1/3 entradas, mientras ponchaba a ocho.

Tras permitir cuatro carreras tempraneras, Woo retiró a 13 bateadores seguidos antes de ceder jonrones consecutivos a Pasquantino y Caglianone. Woo trabajó seis entradas, en las que permitió seis carreras con siete hits.

Después de que Pérez abrió la octava con un doble al jardín izquierdo, Thomas, como bateador emergente por Caglianone, conectó un suave sencillo al centro ante el dominicano José Ferrer (0-1) para recuperar la ventaja.

Connor Joe y el mexico-cubano Randy Arozarena conectaron jonrones solitarios por Seattle.

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