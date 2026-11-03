Los Hawks vencen 108-104 a unos Pacers con solo 6 jugadores disponibles

Jay Huff anotó 22 puntos por Indiana y los Pacers, reducidos a seis jugadores por lesiones y descanso, asustaron a los Hawks de Atlanta antes de perder 108-104 el lunes por la noche.

Quenton Jackson sumó 20 unidades y Braden Smith aportó 19 tantos y 10 asistencias para los Pacers, que sufrieron su quinta derrota consecutiva, un resultado que quizá se habría considerado inevitable antes del salto inicial. Pero Indiana tuvo esperanzas razonables de cortar la mala racha cuando Jackson robó el balón a Nickeil Alexander-Walker y convirtió una bandeja para acercar a los Pacers a 106-104 con 1:36 por jugar.

Jackson falló un triple con 43,1 segundos restantes que habría puesto a Indiana al frente, y Onyeka Okongwu, de Atlanta, encestó un tiro en suspensión con 10,2 segundos por jugar para establecer la diferencia final.

Alexander-Walker anotó 34 puntos para liderar a los Hawks, que evitaron la vergüenza de perder ante un equipo con tantas bajas.

Atlanta no contó con Jalen Johnson por un esguince en el tobillo izquierdo, pero los Hawks difícilmente podían usar las lesiones como excusa, considerando lo que estaban atravesando los Pacers.

Los titulares de los Pacers fueron Huff, Jackson, Jarace Walker (15 puntos) y dos jugadores con contratos de doble vía: Smith y Jalen Slawson (12 puntos). Otro jugador de doble vía, Kobe Brown (16 puntos), fue el único suplente de Indiana.

Kelly Oubre Jr. fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla, sumándose a los compañeros fuera de acción Tyrese Haliburton (isquiotibiales), Pascal Siakam (descanso), Johnny Furphy (rodilla), T.J. McConnell (isquiotibiales), Larry Nance Jr. (enfermedad), Andrew Nembhard (cervical), Aaron Nesmith (isquiotibiales), Ben Sheppard (rodilla), Obi Toppin (esguince lumbar) e Ivica Zubac (tobillo).

Los jugadores que no participaron tienen un salario combinado de aproximadamente 193 millones de dólares, mientras que los que estuvieron en la cancha ganan alrededor de 15 millones.

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