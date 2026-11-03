Pacers se quedan con 6 jugadores antes de enfrentar a Atlanta por lesiones y descanso

Indiana se quedó sólo con su quinteto titular y un suplente la noche del lunes.

Eso fue todo.

Los Pacers tuvieron a 11 jugadores —que representan alrededor del 93% de su nómina— fuera por lesiones para su partido contra los Hawks de Atlanta. Eso dejó a Indiana con seis jugadores entre los que elegir, lo que puso a los Pacers en una situación precaria.

“Es como una tormenta perfecta de cosas que ocurren al mismo tiempo. Es mala suerte. Pero tenemos que ser inteligentes aquí”, manifestó el entrenador Rick Carlisle en su conferencia de prensa previa al partido en Indianapolis.

En ese momento, 90 minutos antes del inicio del juego, Carlisle creía que contaría con siete jugadores. En realidad, las cosas empeoraron poco después, cuando Kelly Oubre Jr. fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla.

Con eso, Indiana se quedó con seis —lo que convirtió al lunes en la primera vez desde 2004 que los Pacers utilizarían a tan pocos jugadores en un partido.

El mínimo previo de jugadores utilizados en un partido en lo que va de esta temporada fue de ocho, con los 76ers de Filadelfia el 25 de octubre. Ha habido otras siete ocasiones en las que equipos han usado seis jugadores durante las últimas 15 temporadas —casi todas en encuentros sin importancia hacia el final de una temporada.

La última vez que un equipo utilizó solo a seis jugadores en un partido durante las primeras semanas de una temporada fue el 24 de noviembre de 2009, cuando Stephen Curry y los Warriors —con algunos jugadores recibiendo masajes para aliviar calambres en las piernas durante los tiempos muertos— de algún modo vencieron por 111-103 a los Mavericks de Dallas.

Junto con Oubre, la lista de ausentes incluía a: Tyrese Haliburton (isquiotibiales), Pascal Siakam (descanso), Johnny Furphy (rodilla), T.J. McConnell (isquiotibiales), Larry Nance Jr. (enfermedad), Andrew Nembhard (cervical), Aaron Nesmith (isquiotibiales), Ben Sheppard (rodilla), Obi Toppin (esguince lumbar) e Ivica Zubac (tobillo).

Algunos jugadores estarán fuera por semanas; otros simplemente no pudieron jugar el lunes, con Indiana en la segunda noche de una seguidilla de partidos en noches consecutivas.

“Manejo de lesiones”, explicó Carlisle.

El próximo encuentro de Indiana es el miércoles en Memphis. Los Pacers no juegan el martes —toda la liga tiene el día libre por las elecciones— y también descansan el jueves y el viernes.

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