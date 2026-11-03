Gilgeous-Alexander anota triple decisivo y 43 puntos en triunfo del Thunder 117-112 ante Cavs

Shai Gilgeous-Alexander anotó un máximo de la temporada de 43 puntos y encestó un triple para tomar la delantera con 32,6 segundos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City derrotó el lunes por 117-112 a los Cavaliers de Cleveland en el primero de una serie de dos partidos.

Gilgeous-Alexander intentó 35 tiros, la mayor cantidad después de dos semanas de la campaña y convirtió 14. Acertó 11 de 12 desde la línea de tiros libres en 38 minutos, mientras el Thunder, diezmado por las lesiones, se recuperó tras dos derrotas consecutivas como visitante.

El cuarto periodo tuvo ocho empates y ocho cambios de liderato antes de que Gilgeous-Alexander encestara su cuarto triple. Sam Merrill, de Cleveland, falló un tiro perimetral desde la esquina antes de que Ajay Mitchell lo convirtiera en un partido de dos posesiones al anotar dos tiros libres con 15,4 segundos restantes.

Oklahoma City ha venido tambaleándose desde que perdió a tres titulares por lesiones. Mitchell firmó 20 tantos e Isaiah Hartenstein capturó 14 rebotes.

Gilgeous-Alexander igualó su máximo anotador en 17 partidos contra los Cavaliers.

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