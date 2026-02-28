Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Los Grizzlies vencen 124-105 a los Mavericks con 25 puntos del suplente Cam Spencer

GRIZZLIES-MAVERICKS
GRIZZLIES-MAVERICKS (AP)

Cam Spencer anotó 25 puntos como suplente y Olivier-Maxence Prosper aportó 16 y 10 rebotes para liderar a los Grizzlies de Memphis a una victoria de 124-105 sobre los Mavericks de Dallas la noche del viernes.

Scotty Pippen Jr. sumó 15 unidades y Jaylen Wells y GG Jackson aportaron 12 cada uno para ayudar a Memphis a cortar una racha de tres derrotas.

Los Grizzlies, que habían perdido siete de sus ocho partidos anteriores, lideraron durante todo el encuentro y ganaron pese a estar mermados, con su base estrella Ja Morant fuera por 16to partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo, y con Zach Edey (tobillo) y Cedric Coward (rodilla) también fuera de acción.

Taj Gibson, contratado por Memphis el jueves para ayudar a sobrellevar las ausencias, no estuvo disponible.

Brandon Williams anotó 16 tantos y capturó ocho rebotes para encabezar a los Mavericks, que han perdido siete seguidos en casa. Daniel Gafford añadió 14 puntos, Dwight Powell registró 13 unidades y 11 rebotes, y Max Christie también anotó 13 puntos.

Relacionados

El novato Cooper Flagg se perdió su sexto partido consecutivo por un esguince en el pie.

Los Mavericks se acercaron a ocho puntos, 44-36, con 5:23 por jugar en el segundo cuarto gracias a un triple de Miles Kelly. Pero esa fue la menor diferencia que Dallas conseguiría el resto del camino.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in