Los Grizzlies vencen 124-105 a los Mavericks con 25 puntos del suplente Cam Spencer

Cam Spencer anotó 25 puntos como suplente y Olivier-Maxence Prosper aportó 16 y 10 rebotes para liderar a los Grizzlies de Memphis a una victoria de 124-105 sobre los Mavericks de Dallas la noche del viernes.

Scotty Pippen Jr. sumó 15 unidades y Jaylen Wells y GG Jackson aportaron 12 cada uno para ayudar a Memphis a cortar una racha de tres derrotas.

Los Grizzlies, que habían perdido siete de sus ocho partidos anteriores, lideraron durante todo el encuentro y ganaron pese a estar mermados, con su base estrella Ja Morant fuera por 16to partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo, y con Zach Edey (tobillo) y Cedric Coward (rodilla) también fuera de acción.

Taj Gibson, contratado por Memphis el jueves para ayudar a sobrellevar las ausencias, no estuvo disponible.

Brandon Williams anotó 16 tantos y capturó ocho rebotes para encabezar a los Mavericks, que han perdido siete seguidos en casa. Daniel Gafford añadió 14 puntos, Dwight Powell registró 13 unidades y 11 rebotes, y Max Christie también anotó 13 puntos.

El novato Cooper Flagg se perdió su sexto partido consecutivo por un esguince en el pie.

Los Mavericks se acercaron a ocho puntos, 44-36, con 5:23 por jugar en el segundo cuarto gracias a un triple de Miles Kelly. Pero esa fue la menor diferencia que Dallas conseguiría el resto del camino.

