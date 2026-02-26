Will Richard anota 21; Warriors ponen a 8 en dobles dígitos y vencen 133-112 a Grizzlies

En una actuación colaborativa, ocho de los nueve jugadores de los Warriors de Golden State registraron doble dígito de puntos en la victoria por 133-112 sobre los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Will Richard anotó 21 puntos, Brandin Podziemski y Gary Payton II sumaron 19 cada uno y Gui Santos agregó 17 para la causa de los Warriors; el noveno integrante del equipo, Malevy Leons, terminó con nueve unidades, en un partido entre dos equipos mermados por las lesiones.

Los Warriors construyeron una ventaja de dos dígitos en la primera mitad, ampliaron la diferencia a 32 en el último cuarto y se encaminaron sin sobresaltos a la victoria.

GG Jackson consiguió 24 puntos y ocho rebotes por Memphis. Ty Jerome finalizó con 22 unidades y cinco asistencias. Javon Small anotó 16 tantos.

Los Warriors todavía pugnan por su posición de cara a la postemporada, y comenzaron la noche ubicados octavos en el Oeste tras una derrota 113-109 en Nueva Orleans la noche del martes. Los Grizzlies han ido en caída desde finales de enero, con dos derrotas consecutivas y 12 en sus últimos 15 partidos al llegar al duelo del miércoles.

La derrota dejó a Memphis empatado en el 12do puesto del Oeste con los Mavericks de Dallas, que no jugaron.

Las lesiones clave siguen dando lugar a alineaciones inusuales, ya que ambos equipos tenían al menos media docena de jugadores de rotación en la lista de lesionados. Entre los no disponibles la noche del miércoles estuvieron Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler por los Warriors, y Ja Morant, Zach Edey y Cedric Coward por los Grizzlies. Kyle Anderson fue descartado por motivos personales aproximadamente una hora antes del inicio.

