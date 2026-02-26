IndyCar ruge en el inicio de temporada en St. Petersburg. Palou va por otro campenato

IndyCar abre su temporada con un rugiente tramo de cuatro carreras en marzo, un regreso a Phoenix Raceway, tres nuevos escenarios y el hijo de un ícono del automovilismo que debuta en una serie con base en Norteamérica.

Además, Alex Palou competirá por su quinto campeonato en seis años.

La temporada comienza el domingo en las calles del centro de St. Petersburg con una parrilla de 25 pilotos encabezada por Palou. El español inició su campaña por el título en el circuito urbano hace un año con la victoria, la primera de ocho triunfos que incluyeron las 500 Millas de Indianápolis y un tercer título consecutivo de IndyCar.

Está de vuelta con su equipo Chip Ganassi Racing intacto, con la demanda por incumplimiento de contrato con McLaren ya resuelta, y con la mira puesta en otro título. Si conquista un cuarto campeonato seguido, Palou se uniría a Sebastien Bourdais como los únicos pilotos en la historia de la serie en lograr esa hazaña.

Su competencia será interna: su compañero Scott Dixon, seis veces campeón de IndyCar, busca recuperarse de la temporada pasada, en la que apenas ganó una carrera—, además del tradicional peso pesado Team Penske. McLaren espera ser contendiente después de que el mexicano Pato O’Ward terminó segundo en la clasificación el año pasado, y Andretti Global se ha fortalecido con la incorporación del exbaluarte de Penske Will Power y otras contrataciones clave.

Mes ajetreado de marzo

IndyCar tiene este año un calendario de 18 carreras, la mayor cantidad de eventos desde la temporada 2014, y por primera vez en mucho tiempo la serie no tendrá una pausa de entre la apertura y la siguiente carrera.

Penske, dueño de IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway, pudo programar un récord de cuatro carreras en marzo al unirse a NASCAR el próximo fin de semana para regresar a Phoenix. IndyCar escenificó una carrera por última vez en Phoenix en 2018, con victoria de Newgarden.

Desde Phoenix, la serie estrenará un evento en las calles de Arlington, en una colaboración con los Cowboys de Dallas de la NFL. IndyCar cerrará el mes en el circuito Barber Motorsports Park, en Alabama.

Arlington es uno de los tres nuevos escenarios del calendario, ya que IndyCar dejará el centro de Toronto para correr en las calles de Markham, Ontario, y tendrá un evento en Washington, respaldado por el presidente Donald Trump, para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos.

La temporada terminará el 6 de septiembre con la final de vuelta en Laguna Seca por primera vez desde 2023.

El debut de Schumacher

IndyCar suele presentar algunas caras nuevas cada año, pero ninguna llega con el reconocimiento de nombre que aporta Mick Schumacher.

Schumacher es hijo del siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher y se ha alejado de la F1 tras tres temporadas sin asiento. Corrió para Haas en la F1 y se convirtió en piloto de reserva de Mercedes después de perder ese puesto al final de 2022.

Desde entonces no ha vuelto a largar en una carrera de F1 y, en su lugar, compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia. Ahora el alemán de 26 años probará el automovilismo de monoplazas en Norteamérica con un asiento en Rahal Letterman Lanigan.

Necesitará adaptarse rápidamente a las carreras en óvalos, algo nuevo para Schumacher, quien dijo que se apoya en su compañero Graham Rahal para recibir consejos.

De manera coincidente, Schumacher compartirá parrilla este año con Romain Grosjean, el piloto al que reemplazó en Haas en 2021. Grosjean regresa a IndyCar tras un año fuera con Dale Coyne Racing, el equipo que lo llevó por primera vez a la serie en 2021.

Coyne tiene una alineación completamente nueva este año, ya que Grosjean formará dupla con el novato Dennis Hauger, el vigente campeón de INDY NXT.

