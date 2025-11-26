Los 'Enhanced Games' ofrecerán potenciadores de rendimiento y acciones al público

Los Juegos Mejorados sin restricción antidopaje alguna se están haciendo públicos de dos maneras: con una nueva cotización en la bolsa de valores Nasdaq y también ofreciendo un negocio directo al consumidor enfocado en productos de rendimiento, en una medida que, según dicen, "tiene como objetivo democratizar el acceso a herramientas y protocolos de mejora del rendimiento".

El anuncio se realizó el miércoles, seis meses antes de la competencia de natación, atletismo y levantamiento de pesas que la compañía llevará a cabo en Las Vegas. El velocista olímpico Fred Kerley y el nadador Ben Proud están entre el puñado de atletas que se han inscrito para competir por premios de 250.000 dólares.

No se les realizarán pruebas de drogas de la manera en que se hacen a los atletas olímpicos, pero estarán "obligados" a adherirse a un perfil médico para asegurar su salud antes de la competencia, según el comunicado de prensa de Enhanced.

La iniciativa se conoce como “Enhanced Games”, un término eufemístico que podría traducirse como “Juegos Mejorados”.

Se espera que la nueva oferta pública recaude 200 millones para Enhanced. La compañía dijo que cerró un acuerdo de capital de 40 millones antes de su anuncio, con esa participación convertible en acciones públicas una vez que la compañía comience a cotizar.

Una parte clave del modelo financiero —una que no se discutió públicamente cuando se lanzaron los Juegos Mejorados en 2023— es ofrecer lo que llaman productos de salud para el consumidor. El comunicado de prensa de Enhanced dice que tiene la intención de lanzar su producto a principios de 2026. Actualmente, en el sitio web de Enhanced hay un enlace para "reservar acceso" a medicamentos de reemplazo de testosterona.

“Al fusionar el progreso científico con el rendimiento atlético de élite, no solo podemos construir una nueva propiedad deportiva emocionante que cambie la vida de los atletas, sino también demostrar que las mejoras de rendimiento, bajo la supervisión clínica y médica adecuada, pueden ofrecer beneficios de salud y longevidad a largo plazo”, señaló Maximilian Martin, CEO de Enhanced,.

El nombramiento de Martin como CEO se anunció la semana pasada como parte de una amplia reestructuración de la oficina principal de la compañía, una que verá al fundador y líder Aron D’Souza alejarse de las operaciones diarias pero permanecer como accionista.

Sid Banthiya, anteriormente director financiero de la panadería Milk Bar, asumió el mismo cargo en Enhanced. Rick Adams, el exjefe de rendimiento deportivo del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, ahora es ejecutivo en Enhanced como su director deportivo.

