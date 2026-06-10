Los Dodgers explotan tras la salida de Paul Skenes en paliza 12-3 a Piratas

El cubano Andy Pages conectó un jonrón de dos carreras y añadió un elevado de sacrificio durante un estallido en la séptima entrada contra el bullpen de Pittsburgh, mientras los Dodgers se despegaron rápidamente una vez que el as de los Piratas, Paul Skenes, salió del juego la noche del martes en una victoria 12-3.

Skenes, el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. Retiró a la estrella de Los Ángeles Shohei Ohtani en las tres ocasiones en que enfrentó al cuatro veces MVP, al hacer que Ohtani bateara dos rodados y al poncharlo una vez, en su mejor apertura en casi un mes.

Cuando Skenes se fue, los Dodgers se lanzaron al ataque.

Will Klein (2-2) se acreditó la victoria en relevo del abridor Eric Laurer, quien permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.

Bryan Reynolds y Ryan O'Hearn conectaron jonrones consecutivos en la primera para darle a Pittsburgh algo de impulso temprano. Pittsburgh consiguió apenas tres hits el resto del camino para sufrir su cuarta derrota seguida y retroceder a apenas un juego por encima de .500, con marca de 34-33.

Skenes ahora tiene marca de 0-3 con efectividad de 4,50 en sus últimas cinco aperturas.

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