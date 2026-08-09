Los Dodgers cortaron una racha de 7 derrotas, pero Dave Roberts no celebró

Dave Roberts no parecía un mánager cuyo equipo acababa de ganar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol el sábado por la noche; tenía en el rostro una expresión cansada y ligeramente preocupada mientras contemplaba las 3 1/2 horas de béisbol que acababa de presenciar.

Sabe que sus Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores por segunda temporada consecutiva, no están jugando bien en este momento. El único consuelo es que volvieron a la columna de las victorias.

“Ese fue uno difícil. Pero lo aceptamos”, comentó Roberts.

Shohei Ohtani impulsó la carrera de la ventaja en la 10ma entrada con un sencillo dentro del cuadro, y los Dodgers cortaron una racha de siete derrotas con una victoria de infarto por 2-1 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Sin duda hubo algunas buenas actuaciones en el triunfo. Yoshinobu Yamamoto lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras, Kyle Tucker conectó un jonrón solitario para tomar ventaja de 1-0 en la octava y Jack Dreyer consiguió su primer salvamento del año después de fildear un batazo de regreso al montículo que inició un doble play 1-4-3 para terminar el juego.

Pero los aspectos negativos fueron evidentes: el boricua Edwin Díaz desperdició un salvamento por segunda vez en dos días, al permitir la carrera del empate en la novena. Y si se considera que la ofensiva está llena de superestrellas como Ohtani, Tucker, Freddie Freeman y Mookie Betts, por estos días las carreras están costando muchísimo.

Los Dodgers promedian menos de 3 1/2 carreras por juego en los últimos ocho encuentros. Brandon Pfaadt, derecho de los D-backs, navegó sin problemas por la alineación de alto costo de los Dodgers con siete entradas sin permitir carreras el sábado por la noche.

“Simplemente creo que ofensivamente tenemos que arrancar. Es difícil ganar partidos cuando tu margen es mínimo. No es que los muchachos no lo estén intentando, pero es una manera dura de lanzar y tener que ser perfecto”, manifestó Roberts.

Tucker dijo que no estaba preocupado por la ofensiva del equipo. Su jonrón en la octava fue el 11mo de la temporada y uno de sus mejores momentos con los Dodgers después de firmar un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años durante la temporada baja.

“Batear es difícil, especialmente en esta liga. Todos lanzan muy fuerte, todos tienen varios pitcheos y cuando los colocan bien es difícil pegarles. Pero confiamos en nuestra capacidad como bateadores y hay muchos muy buenos en esta alineación. Solo hay que seguir adelante”, señaló Tucker.

También hubo un lado positivo en la salida de Díaz pese al salvamento desperdiciado.

Díaz —quien está en el primer año de un contrato de 69 millones de dólares por tres temporadas— permitió triples consecutivos de Geraldo Perdomo y Corbin Carroll para abrir la novena, y parecía inevitable una victoria de los D-backs. Pero el cerrador veterano se recompuso para retirar a los siguientes tres bateadores y enviar el juego a entradas extra.

Roberts dijo que, durante esos tres outs, vio al lanzador que alguna vez estuvo entre los cerradores más temidos de las Grandes Ligas. Los Dodgers tienen un poco de margen para ser pacientes: ahora están 8 1/2 juegos arriba en el Oeste de la Liga Nacional tras la victoria del sábado.

“Es simplemente la intensidad. Una vez que anotaron la carrera, con el hombre en tercera, vimos que la intensidad subió, el repertorio mejoró, la recta fue mejor, el slider fue mejor. Al hablar con él después del juego, así es como tenemos que estar desde el primer lanzamiento", afirmó Roberts.

“Ese fue el primer juego en el que vi que tenía una intensidad real”.

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