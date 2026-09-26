Los Diamondbacks aplastan 11-4 a San Diego y siguen vivos por el último comodín

Nolan Arenado conectó uno de los tres jonrones de Arizona y el dominicano Geraldo Perdomo impulsó cuatro carreras para los Diamondbacks, que vencieron 11-4 a San Diego la noche del viernes para seguir con vida en la pelea por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Lars Nootbaar y Jordan Lawlar también pegaron jonrón en la victoria, que impidió que San Diego asegurara el cuarto puesto como cabeza de serie y la ventaja de local en la ronda de comodines la próxima semana.

Brandon Pfaadt (8-3) venció a los Padres por tercera vez esta temporada al lanzar 7 2/3 entradas. Permitió cuatro carreras y nueve hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

San Diego y Chicago aseguraron boletos de comodín el jueves, dejando a Filadelfia y Arizona para disputarse el tercer puesto. Arizona está a un juego de los Filis con dos por jugar.

Los Diamondbacks y los Padres sabían que los Cachorros habían sido barridos por Boston en una doble cartelera y que Filadelfia había perdido ante Tampa Bay.

Los Padres entonces solo necesitaban vencer a los Diamondbacks para asegurar el cuarto puesto como cabeza de serie.

Pero Casey Mize (6-10) permitió los tres jonrones, lo que puso en riesgo su lugar en el roster de comodines, y los Padres fueron abucheados algunas veces durante la noche después de asegurar su tercera clasificación consecutiva a la postemporada —récord del club— con una victoria 4-2 en casa de los Dodgers de Los Ángeles.

Nootbaar mandó el primer lanzamiento de Mize al área de jonrón en la esquina del jardín derecho. Perdomo conectó un triple productor y Corbin Carroll elevó de sacrificio para poner la pizarra 3-0.

El jardinero central de los Padres, Jase Bowen, le robó a Perdomo un jonrón para terminar la octava y luego le quitó otro a Tim Tawa para cerrar la novena. ___

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