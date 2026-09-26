Guardianes mantienen ventaja de 1 juego en la Central de la LA y vencen 12-9 a Reales

El dominicano José Ramírez, Chase DeLauter y Petey Halpin recibieron bases por bolas consecutivas con las bases llenas en una novena entrada de cinco carreras, coronada por un doble de dos carreras del dominicsno Angel Martínez, y los Guardianes de Cleveland vencieron 12-9 a los Reales de Kansas City la noche del viernes para mantener una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas de Chicago en la División Central de la Liga Americana.

Cleveland (84-76) y Chicago (83-77) tienen asegurado, como mínimo, un boleto de comodín. A cada equipo le quedan dos juegos, y los Medias Blancas tienen el criterio de desempate de la división.

El novato Carter Jensen, quien logró un récord personal de cinco carreras impulsadas, empató el marcador 7-7 en la octava con su segundo jonrón del juego, un batazo de dos carreras ante Hunter Gaddis (6-3). Jensen suma 27 jonrones esta temporada.

Nate Pearson (2-4) dio base por bolas a Nathaniel Lowe con cuatro lanzamientos para abrir la novena y, después de que Travis Bazzana elevó para out, otorgó bases por bolas consecutivas de cuatro lanzamientos al bateador emergente Patrick Bailey y al venezolano Brayan Rocchio.

Salvador Perez conectó su 21er jonrón en la parte baja, un batazo de dos carreras contra Matt Festa.

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