Brice Turang conecta sencillo de ventaja en la 8ª y vencen 8-4 a Cardenales

Brice Turang conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada, su tercer hit del juego, y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el viernes por la noche 8-4 a los Cardenales de San Luis.

Turang también pegó un par de dobles por los Brewers, que consiguieron su victoria número 101 de la temporada. Milwaukee jugó una noche después de asegurar la ventaja de local durante toda la postemporada.

El panameño Iván Herrera, Jordan Walker y Alec Burleson conectaron jonrones por St. Louis.

La remontada de Milwaukee en la octava entrada comenzó cuando el venezolano Jackson Chourio pegó un sencillo abriendo la entrada ante el mexicano Luis Gastelum (5-4). Justin Bruihl salió del bullpen y su primer lanzamiento golpeó a David Hamilton, quien se estaba acomodando para tocar la bola.

El venezolano William Contreras añadió un sencillo productor y Jake Bauers remolcó una carrera con un elevado de sacrificio más tarde en la octava.

El dominicano Abner Uribe (6-3) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

El único hit que permitió Gasser fue el jonrón solitario de Herrera con un out en la cuarta entrada.

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