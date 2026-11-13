Purdy y 49ers buscan extender su buen paso ante los inconsistentes Cowboys

Los 49ers son un caso de estudio que demanda una intervención científica. Año con año, pierden jugadores de todos los calibres por lesión —desatando teorías conspirativas en el proceso.

Y año con año, se mantienen entre la élite de la Conferencia Nacional.

La presencia y salud del running back Christian McCaffrey y la constancia del quarterback Brock Purdy pueden ayudar a resolver la segunda interrogante. Durante toda la temporada han sido la base de un equipo de San Francisco (7-1) que actualmente ostenta el mejor récord de toda la NFL y se encuentra entre los seis mejores en puntos anotados y permitidos.

Los Cowboys (4-5), por su parte, han hecho un arte de la ilusión de competitividad. Sin importar cuánto se refuercen, tienen dos campañas consecutivas sin un boleto a la postemporada y este año nuevamente navegan por un mar de incertidumbre.

Los problemas de Dallas son fácilmente identificables. Todo empieza con la tercera peor defensiva de la NFL y la segunda peor contra la carrera, una capacidad insólita para meterse en problemas ante equipos en el papel inferiores —tres de sus cinco derrotas ante equipos con marca perdedora— y un ataque que no ha explotado su potencial.

“Cuando te metes el pie, cuando cometes errores, haces que este tipo de partidos sean más apretados de lo que deben ser”, reconoció el quarterback Dak Prescott luego de la victoria por 27-23 sobre Indianápolis.

A pesar de todo, están más que vivos en la lucha por el Este de la Conferencia Nacional. Pero el domingo ante San Francisco no tienen margen de error. Los 49ers tienen cinco partidos este año con al menos 27 puntos a favor, no han concedido más de 93 yardas por tierra en sus últimos seis compromisos y vienen de robar cinco balones en su victoria de la semana pasada sobre Las Vegas.

Nada de esto juega a favor de unos Cowboys que no conocen la victoria este año ante un equipo con marca positiva. A pesar del gran año del receptor CeeDee Lamb (904 yardas y 7 TDs), la ofensiva aérea sigue siendo inconsistente, por decir lo menos.

Una derrota para Dallas no sería lapidaria en una división mediocre. Un triunfo, sin embargo, podría darle un giro de 180 grados a su temporada. El detalle, desde luego, es que San Francisco sí se mantiene competitivo contra viento y marea.

Steelers (6-2) en Cincinnati (6-2)

Joe Burrow y los Bengals han demostrado a lo largo del último mes lo peligrosos que pueden ser. Ahora es momento de demostrar que su racha de cuatro victorias —ante equipos con registro colectivo de 9-26— no es obra del calendario. No tendrán una mejor oportunidad para hacerlo que ante un acérrimo rival como Pittsburgh y con el liderato del Norte de la Conferencia Americana en juego.

Burrow encabeza a toda la NFL con 23 pases de touchdown, ha conseguido al menos cuatro anotaciones en cada uno de los últimos cuatro compromisos y se ha colocado como el favorito en las apuestas para el premio a Jugador Más Valioso. No es para menos, Cincinnati es la segunda mejor ofensiva de la liga (30 puntos por partido), Ja'Marr Chase (7), Tee Higgins (6) y Mike Gesicki son los únicos tres compañeros de equipo con al menos seis recepciones de touchdown en la campaña y los Bengals han anotado al menos 30 unidades en cinco de sus seis victorias este año.

Pero enfrente están unos Steelers que saben lo que es vencer a Cincinnati esta temporada: un triunfo de 30-27 en la tercera semana, en donde Aaron Rodgers, a sus 43 años, lanzó tres pases de touchdown.

Pittsburgh sabe que no puede anotar 30 puntos cada semana —sólo dos ocasiones este año— y tendrá que depender de una defensa que ha concedido 14,2 puntos por encuentro durante su propia racha de cuatro victorias.

El equipo local ha ganado cada uno de los últimos tres duelos.

El resto

La décima semana de campaña regular comenzó el jueves con la victoria sorpresiva de los Commanders de Washington sobre los Giants de Nueva York por 24-21.

Jayden Daniels lanzó su tercer pase de touchdown del partido, de 32 yardas a Stefon Diggs con 57 segundos restantes por Washington (3-5-1), que se llevó un encuentro de ganar o morir.

Los Giants (5-3-1) son líderes de la mediocre División Este de la Conferencia Nacional.

La acción continúa el domingo a primera hora cuando los Patriots (5-4) y los Lions (6-2) midan fuerzas en Múnich, en lo que será el quinto año consecutivo que Alemania reciba un partido de temporada regular de la NFL. Nueva Inglaterra tiene marca de 3-2 en encuentros fuera de Estados Unidos, incluida una derrota ante los Colts en 2023 en Fráncfort.

También el domingo: Chiefs (6-2) en Atlanta (3-6); Texans (3-5) en Cleveland (5-4); Vikings (6-2) en Green Bay (6-3); Dolphins (1-7) en Indianápolis (2-7); Panthers (3-5) en Nueva Orleans (3-5); Bills (7-1) en NY Jets (2-7); Jaguars (6-2) en Tennessee (1-7); Rams (5-4) en Arizona (3-6); Seahawks (5-4) en Las Vegas (4-5); 49ers (7-1) en Dallas (4-5); y Steelers (6-2) en Cincinnati (6-2).

La jornada concluye el lunes con la visita de los Chargers (0-8) a Baltimore (4-5). Los Ángeles ha anotado más de 20 puntos en dos de ocho partidos este año y ha perdido al menos dos balones en siete compromisos esta campaña, incluidos 13 en los últimos cinco. Los Ravens tienen 43 puntos en total durante su actual racha de cuatro derrotas.

Bears (7-2), Broncos (7-2), Eagles (2-7) y Buccaneers (3-6) tienen semana de descanso.

___

El periodista de Associated Press Schuyler Dixon contribuyó con este despacho desde Frisco, Texas,.