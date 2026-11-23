El alero novato de los Grizzlies de Memphis, Cameron Boozer, tiene un esguince en el tobillo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos un mes.

Boozer se lesionó el jueves durante el tercer cuarto de una victoria por 126-98 sobre los Warriors de Golden State.

Los Grizzlies anunciaron que Boozer se sometió a estudios de imagen el lunes, los cuales revelaron un esguince medial de grado moderado. El equipo indicó que pruebas adicionales confirmaron que el tobillo es estructuralmente estable.

Boozer será reevaluado en cuatro semanas.

Boozer promedia 16,6 puntos, 9,2 rebotes y 5,3 asistencias en 16 partidos. Los Grizzlies seleccionaron al alero de 2,03 metros procedente de Duke con la tercera elección del draft de la NBA.

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