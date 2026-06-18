Los Cerveceros vencen 9-4 a los Guardianes con jonrones de Yelich y Chourio

Christian Yelich y Jackson Chourio conectaron jonrones y los Cerveceros de Milwaukee anotaron siete carreras en las primeras cuatro entradas en una victoria por 9-4 sobre los Guardianes de Cleveland la noche del miércoles.

El cuadrangular de dos carreras del toletero venezolano Chourio en la cuarta entrada le dio seis jonrones en sus últimos siete juegos.

Una noche después de hacer su debut en las Grandes Ligas, Cooper Pratt, de Milwaukee, consiguió su primer imparable y anotó su primera carrera en la segunda entrada. Pratt también conectó un sencillo productor en la octava para remolcar su primera carrera.

Cleveland desperdició un grand slam de Daniel Schneemann, ya que Gavin Williams (9-4) permitió un máximo de su carrera de siete carreras limpias en cinco entradas. Williams había permitido siete carreras solo una vez antes, en una derrota por 9-3 ante los Dodgers de Los Ángeles el 24 de agosto de 2023. Solo cinco de las carreras fueron limpias en esa actuación de 2023.

Williams buscaba su décima victoria de la temporada, lo que le habría permitido igualar a Aaron Ashby, de Milwaukee, en el liderato de las Grandes Ligas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes