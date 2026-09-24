Los Cerveceros vencen 4-1 a los Filis y retrasan su pase a la postemporada con su victoria 99

Christian Yelich y Brice Turang conectaron jonrones solitarios, y los Cerveceros de Milwaukee retrasaron el posible pase de Filadelfia a la postemporada con una victoria de 4-1 sobre los Filis la noche del miércoles.

Los Filis necesitaban tanto una victoria sobre los Cerveceros como una derrota más tarde el miércoles por la noche de Arizona o San Diego para asegurar su quinto viaje consecutivo a los playoffs de la Liga Nacional. Los Diamondbacks y los Padres ganaron, dejando a los Filis empatados con los Cachorros de Chicago con marca de 87-71 por el segundo comodín de la Liga Nacional — a un juego detrás de San Diego.

Los Filis iniciaron esta racha con un viaje a la Serie Mundial en 2022. Llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada siguiente y vienen de conquistar títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional, pero tendrían que conformarse con un boleto de comodín esta vez.

Los Filis se fueron de 12-0 con corredores en posición de anotar contra los Cerveceros y dejaron a 10 en base.

El mánager interino de los Filis, Don Mattingly, comentó antes del juego que el equipo estaba dispuesto a esperar en el Citizens Bank Park hasta después de que terminara el partido de los Padres, si era necesario, para celebrar.

No hubo necesidad de quedarse.

Aaron Nola (7-11) había enderezado una temporada miserable y registró una efectividad de 1.86 en sus últimas ocho aperturas, y el jugador de Filis con más tiempo en el equipo tuvo la oportunidad de asegurar el pase. Con una fiesta de playoffs en el horizonte, en cambio permitió el 20mo jonrón de la temporada de Turang en la primera entrada y el 12mo del año de Yelich en la segunda.

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