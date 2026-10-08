Tyler Smith debutará en la temporada con los Cowboys ante Bucs tras cirugía de pulgar

Tyler Smith está listo para debutar en la temporada el jueves en el encuentro de los Cowboys de Dallas contra los Buccaneers de Tampa Bay, después de que el jugador seleccionado tres veces al Pro Bowl fuera activado tras una cirugía en el pulgar izquierdo justo antes del partido inaugural.

El guard izquierdo se perdió el mínimo de cuatro partidos después de ser colocado en la lista de lesionados. Sufrió daño en los ligamentos del pulgar durante el campamento de entrenamiento e intentó jugar pese a ello. La decisión de operarse llegó en la semana de la derrota 28-20 en el primer partido de Dallas ante los Giants de Nueva York.

El jugador de 25 años había sido catalogado como “cuestionable” después de no tener la oportunidad de participar en una práctica completa durante una semana corta.

Estos cuatro partidos representan la mayor cantidad de partidos que Smith, seleccionado en la primera ronda del draft 2022, se ha perdido en una campaña en su carrera. Jugó como tackle izquierdo durante toda su temporada de novato después de que el habitual Pro Bowler Tyron Smith se lesionara en el campamento de entrenamiento. Smith se perdió un total de cinco partidos en sus primeras cuatro temporadas.

El regreso de Smith permite que toda la alineación titular proyectada esté en el campo junta, después de que T.J. Bass sustituyera a Smith, quien es el segundo liniero con más tiempo en Dallas, solo detrás del tackle derecho Terence Steele.

Los Cowboys dejaron en waivers al corredor Emari Demercado para hacerle espacio a Smith en el roster de 53 jugadores. Dallas (2-2) también ascendió al esquinero Reddy Steward y al safety Juanyeh Thomas desde el equipo de prácticas para el duelo con los Bucs.

Steward y Thomas también fueron subidos desde el equipo de prácticas para la victoria 34-30 del fin de semana pasado sobre Houston.

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