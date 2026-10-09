Yankees cierran su 17ma temporada seguida sin título. ¿Cómo habría reaccionado Steinbrenner?

Si viviera, George Steinbrenner estaría despidiendo gente.

Los Yankees de Nueva York fracasaron por 17ª temporada consecutiva en su intento de ganar un título de la Serie Mundial y vieron a un rival celebrar en su parque en octubre por tercer año seguido.

Steinbrenner, su tempestuoso propietario controlador de 1973 a 2008, se enfurecía por fracasos mucho menos frecuentes.

“Hay un estándar para ganar un campeonato. Es blanco y negro. No hay zona gris", reconoció el capitán de los Yankees, Aaron Judge, el miércoles por la noche, después de que Tampa Bay completó una barrida de tres juegos en la serie divisional de la Liga Americana sobre Nueva York. "Esto se relaciona con todos los días que te presentas a trabajar; cada cosita que haces es: ¿estás trabajando hacia un campeonato o no?”.

Nueva York ocupaba el cuarto lugar de las Grandes Ligas en carreras, el 13º en promedio de bateo y el segundo en OPS hasta el 31 de mayo, su último juego antes de que Judge ingresara a la lista de lesionados por una fractura de costilla. Del 1 de junio hasta el final de la temporada, los Yankees fueron 24tos en carreras, 29nos en promedio de bateo y 27mos en OPS. Judge regresó para siete juegos del 8 al 16 de septiembre, bateando para .174 con tres carreras impulsadas antes de que una distensión en la pantorrilla terminara su campaña.

Después de batear para .382 con 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la serie de comodines, los Yankees tuvieron un promedio de .130 y fueron superados 10-5 por Tampa Bay, con una alineación sin colmillo y sin el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“Miren, se trata de Aaron Judge, el mejor pelotero del mundo", indicó el mánager Aaron Boone. "Y es una ausencia enorme, enorme”.

Diez jugadores podrían quedar libres

El cerrador de los Yankees David Bednar, el segunda base Jazz Chisholm Jr., el jardinero central Trent Grisham y el primera base Paul Goldschmidt podrían convertirse en agentes libres antes de la próxima temporada, junto con el infielder dominicano Amed Rosario, los zurdos Tim Hill y Ryan Yarbrough, y los derechos Paul Blackburn, John Schreiber y Michael Fulmer.

“Aquí es donde quiero estar. Me encanta ser un Yankee. Crecí como fanático de los Yankees; desde las Bahamas, veía a Derek Jeter y a esos tipos todos los días", relató Chisholm. "Fue un gran momento ser un Yankee. Me encantó mi tiempo con los Yankees”.

Chisholm se enteró de que iría a la banca para el tercer juego contra los Rays, reemplazado por Anthony Volpe, cuando vio la tarjeta de la alineación.

“Siempre prefiero una conversación”, comentó.

El liderazgo parece estable

Brian Cashman completó su 29ª temporada como gerente general, al finalizar un contrato de cuatro años. En febrero de 1998, cuando asumió el cargo, marcó el 15º cambio de gerente general desde que Steinbrenner compró los Yankees en enero de 1973.

Boone terminó su novena temporada como mánager y le queda una campaña de una extensión de contrato por dos años acordada en febrero de 2025. Ha llevado a Nueva York a un récord de 790-565 en temporada regular y a tres primeros lugares en el Este de la Liga Americana, pero con una marca de 27-30 en playoffs.

“Sí, por supuesto”, respondió cuando le preguntaron si quería regresar para 2027. “Eso es para otro día”.

Judge pediría que se invierta dinero

Nueva York abrió la temporada con la tercera nómina más alta de las Grandes Ligas, 303 millones de dólares, y los Yankees atrajeron a poco menos de 3,3 millones de aficionados en 80 compromisos, cuarto en las mayores detrás de los Dodgers de Los Ángeles, San Diego y Toronto.

Judge espera que Hal Steinbrenner, sucesor de su padre, indique a Cashman que sea activo en la búsqueda de un plantel de primer nivel.

“Somos los Yankees. Siento que deberían ir con todo y hacer lo que tengan que hacer y encontrar —si tenemos huecos, si se trata de encontrar a ciertos jugadores o personal, lo que necesitemos, hay que salir y conseguirlo", consideró Judge. "Por eso volví a firmar aquí para jugar con los Yankees: para pelear por un campeonato todos los años y apostar todo. Eso es lo que hago antes de cada campaña: prepararme para darle a este equipo y a esta ciudad todo lo que tengo, así que espero que ellos hagan lo mismo”.

Schlittler, un punto positivo

El derecho de 25 años Cam Schlittler probablemente ganará el Premio Cy Young de la Liga Americana después de terminar 14-6 con la mejor efectividad del Joven Circuito, 1,95, y 239 ponches en 193 2/3 entradas.

“No cumplimos con las expectativas de los aficionados y de esta organización”, reconoció. "Hay un cierto estándar de lo que significa ser un Yankee y no lo cumplimos”.

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