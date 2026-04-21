Los Cachorros derrotan 5-1 a los Filis y enlazan su sexta victoria al hilo

Colin Rea lanzó hasta la séptima entrada y los Cachorros de Chicago vencieron 5-1 a los Filis de Filadelfia el lunes por la noche para su sexta victoria al hilo.

Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras por Chicago, y Michael Conforto añadió un elevado de sacrificio.

Los Cachorros han superado a sus rivales 44-14 durante la racha ganadora más larga del equipo desde que también ganó seis seguidos del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Están empatados con Atlanta con la racha activa de victorias más larga de las Grandes Ligas.

Los Filis han perdido seis consecutivos y siete de ocho. Han sido superados 42-10 durante su racha de derrotas.

Rea (3-0) permitió una carrera y seis hits en seis entradas y dos tercios, respaldado por una actuación defensiva estelar de sus compañeros de los Cachorros.

El jardinero izquierdo Ian Happ, ganador del Guante de Oro, se metió en las gradas para atrapar el elevado de Kyle Schwarber en la primera entrada. El segunda base Nico Hoerner, también Guante de Oro, realizó paradas en zambullida ante rodados fuertes de Bryce Harper en la primera y de Schwarber en la séptima. El primera base Michael Busch le robó un hit a Bryson Stott con un clavado en la sexta.

Los Cachorros tomaron el control en la segunda. Llenaron las bases sin outs, y Happ anotó cuando el panameño Miguel Amaya bateó para una doble matanza.

Tras una base por bolas a Pete Crow-Armstrong, Swanson envió un sinker 3-1 al jardín central para poner el 4-0. La distancia proyectada del quinto jonrón de Swanson en la temporada fue de 424 pies.

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