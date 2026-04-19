Cachorros dan a Mets su 11ma derrota seguida al remontar para ganar 2-1 en 10 innings

Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio ante Craig Kimbrel en la décima entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron tras remontar 2-1 el domingo a los Mets de Nueva York a su 11ma derrota consecutiva.

El bateador emergente Michael Conforto empató el juego para Chicago en la novena con un doble impulsor ante el cerrador Devin Williams.

Pete Crow-Armstrong abrió la décima en segunda como el corredor automático de los Cachorros. Dansby Swanson bateó de foul en dos intentos de toque de bola antes de que Kimbrel (0-1) lanzara un wild pitch, lo que movió a Crow-Armstrong a tercera.

Después de que Swanson se ponchó tirándole, Hoerner elevó la pelota al jardín derecho y Crow-Armstrong anotó con facilidad.

Caleb Thielbar (1-1) lanzó una décima entrada sin permitir carreras por Chicago, que consiguió su quinta victoria consecutiva, la mayor racha de la temporada.

MJ Melendez conectó un jonrón por New York, que terminó con seis hits.

Es la racha de derrotas más larga de los Mets desde que también perdieron 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004. Han sido superados 62-19 durante la mala racha y promedian apenas 2,9 carreras en 17 juegos en abril.

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