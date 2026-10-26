Los Broncos castigan a los Cardinals con jugadas explosivas en un triunfo 30-16
Bo Nix corrió 62 yardas para un touchdown, RJ Harvey convirtió un pase pantalla corto en una anotación de 52 yardas y los Broncos de Denver utilizaron un puñado de grandes jugadas ofensivas para vencer 30-16 a los Cardinals de Arizona el domingo.
Los Cardinals han perdido 10 partidos consecutivos en casa en una racha que ha durado 406 días.
Los Broncos (5-2) han tenido dificultades a la ofensiva durante la mayor parte de esta temporada y esa tendencia continuó durante parte del partido del domingo, pero Nix y Harvey aprovecharon errores costosos de la defensa de los Cardinals para poner las cosas en marcha.
Denver ha ganado tres seguidos. Su defensa volvió a ser dominante, con 12 golpes al quarterback, seis tacleadas para pérdida y tres capturas.
La larga carrera de touchdown de Nix llegó hacia el final del segundo cuarto y le dio a los Broncos una ventaja de 13-6. Retrocedió para lanzar y luego avanzó en la bolsa de protección, acelerando cuando apareció un enorme espacio libre. Nadie de la defensa de los Cardinals estuvo cerca de él hasta unos cuantos yardas antes de la zona de anotación, cuando esquivó una tacleada y se lanzó hacia adelante para el touchdown.
La carrera de 62 yardas fue la más larga de su carrera. En sus primeros seis partidos de la temporada sumaba apenas 37 yardas por tierra.
Denver amplió su ventaja a 20-6 a mitad del tercer cuarto cuando Harvey atrapó un pase pantalla corto, aprovechó varios bloqueos y corrió sin ser tocado hasta la zona de anotación.
Nix terminó con 15 completos en 29 intentos para 222 yardas por aire. También sumó 73 yardas por tierra.
Los Cardinals (2-5) recortaron la desventaja a 20-13 más tarde en el tercer cuarto con la recepción de touchdown de 7 yardas de Trey McBride. Denver respondió con una serie ofensiva de touchdown de 76 yardas — destacada por un pase de 47 yardas de Nix a Marvin Mims Jr. — para ponerse 27-13 y controló el partido a partir de ese momento.
Fitzgerald en el Anillo de Honor de los Cardinals
El receptor de los Cardinals Larry Fitzgerald fue incorporado al Anillo de Honor del equipo durante una ceremonia en el medio tiempo en el State Farm Stadium. Fitzgerald — uno de los mejores receptores en la historia de la NFL — terminó su carrera con 17.492 yardas por recepción y 121 touchdowns.
Fue incorporado al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional durante el verano.
___
Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP
Bookmark popover
Removed from bookmarks