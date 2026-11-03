Los Bills frenan a los Ravens, pero la defensa aún busca su identidad

No es momento de celebrar la defensa de los Bills de Buffalo.

Aunque las cifras son alentadoras, es prematuro sugerir que la unidad corrigió con éxito sus problemas frente a un rival como los Ravens, que se quedó con su quarterback de emergencia a los cinco minutos del segundo cuarto.

Incluso el entrenador Joe Brady fue relativamente mesurado en sus comentarios tras la victoria 36-10 sobre Baltimore el domingo. Al elogiar el desempeño de la defensa, también se aseguró de señalar que la actuación debe marcar un estándar de aquí en adelante.

Y ese es el desafío para una defensa que ha tenido más momentos bajos que altos esta temporada, y para unos Bills con marca de 6-1, que aspira al Super Bowl y llega a la Semana 9 con el mejor récord de la AFC.

Una cosa es limitar a los Ravens a 144 yardas y 10 primeros downs en el debut del novato no reclutado Joe Fagnano después de que Lamar Jackson (pulgar) y el suplente Tyler Huntley (dedo del pie) quedaran fuera por lesión tras 11 jugadas ofensivas.

Quedan pruebas más exigentes por delante: Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City, Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra, Jordan Love con los Packers de Green Bay y Caleb Williams de los Bears de Chicago.

Y sigue planteándose la pregunta de si el gerente general Brandon Beane considerará sumar refuerzos, especialmente en una secundaria mermada, antes de la fecha límite de canjes de la NFL el 10 de noviembre.

Si hay un lado positivo, es que la defensa de los Bills por fin empezó a mostrar señales de una identidad agresiva incluso antes de que Fagnano entrara al campo.

Jackson se lesionó en la primera jugada al golpearse el pulgar contra el brazo del ala defensiva, Greg Rousseau. Y Huntley salió después de perder un balón suelto cuando fue capturado por el profundo Cole Bishop.

La defensa contra la carrera de Buffalo se mantuvo firme al limitar a Derrick Henry a 53 yardas por tierra y un touchdown, y a los Ravens a 76 yardas terrestres en total —la cuarta vez esta temporada que los Bills permiten 80 o menos.

Más prometedor fue que la secundaria dejó a Zay Flowers sin recepciones en cinco envíos dirigidos a él, después de que llegara a la semana ubicado quinto en la NFL con 608 yardas recibidas.

Pero sigue siendo la misma defensa que ha permitido más de 350 yardas y 29 o más puntos en cinco ocasiones esta temporada, solo para ser rescatada por una ofensiva liderada por Josh Allen, que tiene el mejor promedio de la liga de 33,3 puntos por partido.

Qué funciona

Eficiencia para anotar. Con 27 touchdowns y 16 goles de campo, los Bills han anotado en 43 de 70 series ofensivas esta temporada que no terminaron con una rodilla en el suelo. Los 233 puntos de Buffalo en siete partidos son la segunda mayor cifra en la era del Super Bowl bajo un entrenador en su primer año, solo detrás de Mike Martz y los Rams de San Luis del 2000, que sumaron 296 puntos en sus primeras siete presentaciones.

Necesita ayuda

Disciplina. Los Bills terminaron con 10 castigos aceptados en su contra para 87 yardas el domingo, la cuarta vez que reciben 10 o más banderas esta temporada. Al llegar el lunes, los Bills estaban empatados en el sexto lugar con 61 castigos aceptados. Y son cuartos con 526 yardas por penalización, pese a haber jugado un partido menos que los tres equipos que están por delante.

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