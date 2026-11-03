La cultura que el entrenador de Pittsburgh Mike McCarthy quiere crear toma forma en Steelers 6-2

Lo más seguro habría sido patear el gol de campo.

Quizá también lo más inteligente.

Solo que Aaron Rodgers no lo vio así. Y, quizá lo más importante para el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, tampoco lo vieron así los compañeros que estaban con él en el huddle.

Así que, en lugar de intentar una patada corta con 5 segundos por jugarse en la primera mitad el domingo contra Cleveland, Rodgers le sugirió al entrenador de los Steelers, Mike McCarthy, que mantuviera a la ofensiva en el campo con Pittsburgh instalado en la yarda 1 de los Browns.

La decisión implicaba cierto riesgo. Los Steelers ya no tenían tiempos fuera, lo que significaba que o iban a anotar un touchdown o los Browns se irían al vestidor con un impulso muy necesario.

El paquete “Nittany” —la versión de Pittsburgh del “Tush Push”, llamado así por la universidad del ex ala cerrada de Penn State Pat Freiermuth— trotó hacia el campo. Freiermuth se colocó bajo centro. tras recibir directo el balón, Freiermuth empujó hacia adelante mientras su enorme compañero Darnell Washington lo impulsaba desde atrás, y los linieros frente a Freiermuth arrollaron a un mar de defensores de los Browns vestidos de blanco hasta la zona de anotación.

Freiermuth cruzó la línea de gol para el primer touchdown por tierra de su carrera de seis años y le dio a los Steelers una ventaja de 14 puntos que Cleveland nunca amenazó en lo que terminó siendo una victoria 27-6, que dejó a Pittsburgh en solitario en la cima de la AFC Norte con marca de 6-2, a medida que la temporada se acerca a su punto medio.

Sí, anotar estuvo bien. La confianza que McCarthy mostró en sus jugadores al mandar esa jugada significó aún más.

“Definitivamente fue que los entrenadores nos mostraron que creen en nosotros, ¿no?”, comentó el guardia derecho Brock Hoffman.

Ese tipo de confianza puede rendir mucho para un staff técnico de primer año que intenta construir su propia cultura después de casi dos décadas de hacer las cosas de una manera particular bajo Mike Tomlin.

“Ganamos de la manera en que queríamos ganar; así es como jugamos al fútbol americano”, manifestó Freiermuth. “Claramente estábamos motivados”.

Qué funciona

Dejar que el coordinador defensivo Patrick Graham despliegue su repertorio. Los Steelers están empezando a descifrar las cosas con Graham, cuya selección agresiva de jugadas está sacando el máximo de la defensa más cara de la NFL. Pittsburgh lidera la NFL en capturas (23) y, aunque las 7 1/2 de Watt están empatadas como la mayor cifra de la liga, el resto se reparte entre 10 jugadores, prueba de que el esquema de Graham permite que todos aporten.

Qué necesita ayuda

La selección de jugadas en la zona roja. Los Steelers pudieron haber sentenciado el partido en la primera mitad de no ser por algunas decisiones demasiado inclinadas al pase en situaciones de primero y gol. Pittsburgh cantó cinco pases en seis jugadas en series consecutivas cerca de la línea de gol, a pesar de que la línea ofensiva estaba dominando en el juego terrestre.

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