Jake Paul, youtuber y boxeador, vuelve al ring el 24 de diciembre ante Doumbe, estrella de MMA

Jake Paul regresa al ring, un año después de que al youtuber convertido en boxeador sufrió una dobel fractura en la mandíbula en la derrota ante el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua.

Paul, de 29 años, se enfrentará a Cedric Doumbe, estrella de artes marciales mixtas, el 24 de diciembre en Dubái, en lo que la empresa promotora de Paul —Most Valuable Promotions— calificó como un “combate de peso crucero a 8 asaltos, aprobado profesionalmente”.

Paul quedó fuera del ranking de peso crucero de la AMB tras el nocaut en el sexto asalto propinado por Joshua en Miami en diciembre pasado, después de lo cual el estadounidense necesitó cirugía.

Paul ha peleado principalmente en la división de peso crucero de 200 libras en la mayoría de sus combates, en una carrera profesional de boxeo que comenzó en 2020. Ha ganado 12 de sus 14 peleas, y una de sus victorias fue contra Mike Tyson, de 58 años, en 2024.

Doumbe, un francés nacido en Camerún, fue campeón mundial de kickboxing y ahora es peleador de MMA.

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