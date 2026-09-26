Los Atléticos sorprenden a los Astros 6-5 y sellan un campeón del Oeste de la LA sin récord ganador

Henry Bolte y Michael Stefanic impulsaron dos carreras cada uno en la sexta entrada, y Jacob Lopez ponchó a cuatro bateadores en la victoria de los Atléticos por 6-5 sobre los Astros de Houston el viernes, lo que aseguró que el campeón de la División Oeste de la Liga Americana será el primer equipo de la postemporada del béisbol sin un récord ganador en una temporada completa.

Los Astros aún lideran el Oeste de la Liga Americana tras la derrota de Texas por 10-2 ante los Mellizos. Ambos equipos tienen marca de 79-81, y el ganador de la división será el primero en la historia con .500 o peor.

Lopez (7-5) lanzó seis entradas, en las que permitió dos hits y una carrera. La única carrera que concedió llegó con un jonrón solitario de Christian Walker, que puso a los Astros arriba 1-0 en la cuarta entrada.

La ventaja se mantuvo hasta la parte baja de la sexta, cuando un error de José Altuve encendió la explosión ofensiva de los A’s.

Hunter Brown (6-4) fue retirado en favor de Bennett Sousa después de un toque de sacrificio que avanzó a los corredores a segunda y tercera con un out, pero el pitcheo empezó a desmoronarse una vez que el bullpen tomó el control.

El tercer lanzamiento de Sousa fue conectado con fuerza al jardín central por Stefanic, quien entró como bateador emergente, para un sencillo de dos carreras que puso a los A’s al frente 2-1. El daño continuó cuando los A’s sumaron otro hit, y Jonah Heim lo siguió de inmediato con una carrera impulsada en el primer lanzamiento.

AJ Blubaugh reemplazó a Sousa y se encontró con un triple de dos carreras de Henry Bolte que vació las bases y amplió la ventaja a 5-1.

La entrada quedó cerrada con una roleta para una jugada de selección que permitió a Bolte deslizarse en el plato, evitando el toque, para aumentar la ventaja.

Bolte terminó la noche 2 de 5, y Stefanic se fue de 1 de 1; ambos remolcaron dos carreras.

El jonrón solitario de Cam Smith en la séptima redujo el déficit de los Astros a cuatro, y anotaron tres más en la octava. ___

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