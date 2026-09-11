Los 49ers se postulan como aspirantes al Super Bowl con triunfo 27-7 sobre los Rams en el debut

En los casi siete meses transcurridos desde que los 49ers de San Francisco jugaron por última vez un partido competitivo, vieron a los Seahawks de Seattle celebrar una victoria en el Super Bowl en el vestuario local de los Niners y a los Rams de Los Ángeles acaparar toda la atención tras una temporada baja que incluyó la incorporación de Myles Garrett.

Aunque los rivales de San Francisco en la NFC Oeste pudieron haberse llevado gran parte de los reflectores, los Niners demostraron que también podrían estar en la lista de aspirantes al Super Bowl tras vencer por 27-7 a los Rams en el partido inaugural de la temporada en Australia.

Gran parte de la atención previa al encuentro se centró en la decisión de los Rams de llegar a Australia el jueves, unas 24 horas antes del saque inicial, pero los 49ers disfrutaron su estancia de una semana en tierras australianas y se llevaron la victoria.

“Nos enfocamos únicamente en nosotros. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Conocemos el estándar con el que jugamos”, indicó el linebacker Dre Greenlaw. “Si ellos querían venir el día anterior, la semana anterior, no importaba en absoluto. Tenemos un estándar con el que jugamos, así que para nosotros ni siquiera se trataba de cómo iban a salir ellos, sino de cómo íbamos a salir nosotros”.

Y salieron con fuerza.

La defensa anuló al quarterback Matthew Stafford y a una ofensiva que lideró la NFL en anotación la temporada pasada. La ofensiva neutralizó a Garrett y recibió tres pases de touchdown de un eficiente Brock Purdy. Los equipos especiales también aportaron con el regreso de kickoff de 45 yardas de Deebo Samuel, que preparó un touchdown para abrir la segunda mitad.

San Francisco luego rompió un partido que estaba a tres puntos y ganó con facilidad.

“Creo que definitivamente fue cuestión de que nosotros sentimos que nos hicimos más fuertes a medida que avanzaba el partido, en comparación con el equipo rival”, aseguró el linebacker Fred Warner. “Se sintió como que ellos se fueron apagando. Nuestro plan fue excelente al venir aquí temprano y todos los recursos que nos dieron para tener éxito hoy fueron lo que nos dio la oportunidad de ganar este partido”.

Qué funciona

La conexión de Purdy con Mike Evans. Evans no tardó en dejar su marca con los Niners tras dejar Tampa Bay para firmar como agente libre en la temporada baja. Tuvo tres recepciones para convertir terceros downs en la serie inicial que terminó en gol de campo, la primera vez que lo lograba un jugador de los 49ers en cinco años. Terminó con seis recepciones para 49 yardas y un touchdown. Cinco de esas recepciones fueron en conversiones de tercer down, incluido un TD de 2 yardas en un pase “fade” en el tercer cuarto.

Necesita ayuda

Capturar al quarterback. Los 49ers terminaron últimos en la NFL con 20 capturas el año pasado y no consiguieron ninguna en la Semana 1. Nick Bosa generó una presión clave en la primera serie, en su primer partido desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y jugó muy bien contra la carrera. La incorporación de la temporada baja Osa Odighizuwa lideró al equipo con cinco presiones y aportó un fuerte pass rush por el interior.

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