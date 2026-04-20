Los 49ers aseguran a Trent Williams con un acuerdo de 2 años y $50 millones antes del draft

Los 49ers de San Francisco y el estelar tackle izquierdo Trent Williams acordaron el lunes un contrato de dos años y 50 millones de dólares que le da al equipo claridad sobre el futuro de uno de sus jugadores más importantes antes del draft de la NFL.

La agencia de Williams, Elite Loyalty Sports, anunció el acuerdo, que incluye 37 millones de dólares totalmente garantizados y un bono por firma de 22 millones. A Williams se le debían cerca de 33 millones de dólares esta temporada en el último año de un contrato de tres años y 82,3 millones que había firmado antes de la temporada 2024, antes de aceptar el nuevo contrato.

Los 49ers cerraron el acuerdo el primer día de su programa de temporada baja y tres días antes del inicio del draft. San Francisco tiene la selección número 27 en la primera ronda y había sido vinculado con algunos tackles, pero eso podría ser menos prioritario ahora que Williams está bajo contrato por dos temporadas más.

“Como le dije a Trent cuando empezamos con esto, mi esperanza es que su nombre, su número, estén allá arriba en esas vigas junto a muchos grandes jugadores que han jugado aquí. Hay un ambiente de entusiasmo en el edificio, los jugadores han vuelto, es el primer día de regreso para la fase uno. Pero hay entusiasmo por lo que Trent significa para este lugar. Así que estamos muy emocionados”, afirmó el gerente general, John Lynch.

Williams cumplirá 38 años en julio, pero sigue jugando a un alto nivel tras ser seleccionado al Pro Bowl y recibir honores de All-Pro del segundo equipo.

San Francisco adquirió originalmente a Williams de Washington a cambio de selecciones de tercera y quinta ronda durante el draft de 2020 y volvió a firmarlo con un contrato de seis años y 138,1 millones de dólares en la siguiente temporada baja. Las partes reestructuraron un acuerdo de tres años justo antes del inicio de la campaña 2024, después de que Williams se ausentara del campamento de entrenamiento.

Esta vez hubo mucho menos drama, ya que ambas partes llegaron a un acuerdo antes del inicio del programa de temporada baja.

Williams viene de su 12da temporada en el Pro Bowl —la mayor cantidad para cualquier tackle ofensivo— y está a dos de igualar el récord del miembro del Salón de la Fama Bruce Matthews para cualquier liniero ofensivo.

Williams integró tres equipos All-Pro consecutivos de 2021 a 2023 antes de verse limitado por lesiones en 2024. Estuvo sano durante la mayor parte de la temporada pasada, al disputar 16 partidos por primera vez desde 2013.

Las 40 presiones que permitió Williams la temporada pasada fueron su cifra más alta desde su año de novato con Washington en 2010, según Pro Football Focus, pero aun así se mantuvo como uno de los mejores tackles izquierdos del juego tanto en el bloqueo por carrera como en la protección de pase.

“Estamos muy entusiasmados. Va a ser bueno volver. A él todavía le queda mucho. Sé que va a salir con esa motivación extra para conseguir un anillo para él, para su currículum y su carrera, y yo quiero ayudarlo a lograrlo”, comentó el quarterback Brock Purdy.

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