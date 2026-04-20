Dexter Lawrence abraza la presión tras su sorpresivo traspaso a los Bengals por la 10ma selección

El tackle defensivo Dexter Lawrence suma tres apariciones en el Pro Bowl, 30,5 capturas y la reputación de ser uno de los mejores jugadores de su posición en la NFL. Lo que no tiene es un éxito significativo en la postemporada con nadie.

Después de que los Bengals de Cincinnati traspasaran su décima selección global a los Giants de Nueva York por el jugador de 28 años el sábado, Lawrence espera ser la pieza que impulse a los Bengals a dar el salto definitivo.

“Honestamente, es presión, pero yo acepto la presión”, comentó Lawrence. “He tenido presión toda mi vida desde la secundaria. Siempre he sido el tipo que… simplemente quien está en el medio y que destroza el juego. Quiero seguir haciendo eso. Voy a seguir haciéndolo, y que ellos tengan esa confianza en mí como para entregar la décima selección así, significa mucho y lo llevo conmigo”.

Lawrence solicitó recientemente un traspaso para salir de Nueva York, y los Bengals le dieron a los Giants la selección del draft que estaban buscando, ya que el acuerdo se concretó rápidamente. Al principio, Lawrence buscaba una extensión de contrato con los Giants, y al final ese acuerdo se cerró en Cincinnati.

“Fue un cambio abrupto: pasé de pensar que iba a tener una larga temporada baja a estar aquí hoy”, expresó Lawrence. “Estoy bendecido y estoy listo para ponerme en marcha. Hoy tocó hacer un poco de pesas y correr, así que me siento bien. Estoy listo”.

El lunes también fue el primer día del programa opcional de temporada baja de los Bengals, lo que le dio a Lawrence la oportunidad de entrenar y conectar con sus compañeros. Está entusiasmado con la primera impresión que está obteniendo de la organización de Cincinnati. También escuchó cosas excelentes de su excompañero y capitán de los Bengals, BJ Hill.

“Cuando surgió esta oportunidad, la aproveché de inmediato porque sabía que iba a estar incómodo”, señaló Lawrence. “Tienes que aprender muchos nombres nuevos, mudarte a una nueva ciudad, traer a mi familia y a mis perros y encontrar un lugar, así que sabía que iba a ser un poco incómodo. Pero ese es el proceso, y creo que lo puedo manejar. Me adapto bien y manejo bien esas cosas, así que estaba emocionado de estar aquí, especialmente con mi perro BJ (Hill), para jugar con él. Tener otra oportunidad de jugar con él y llevar esto a otro nivel”.

Con Lawrence ya incorporado, los Bengals cuentan con un grupo muy sólido de tackles defensivos que incluye a Jonathan Allen, Hill, TJ Slaton, Kris Jenkins Jr. y McKinnley Jackson. Es una posición que había sido una debilidad en el plantel de los Bengals durante años, y ahora parece una fortaleza.

Lawrence también ha demostrado que puede marcar diferencia como cazamariscales. Sus números sí retrocedieron en 2025, pero aun así recibió dobles bloqueos con tanta frecuencia como casi cualquiera en la NFL.

Con ayuda a su alrededor en Cincinnati, los Bengals esperan que Lawrence tenga el impacto de un jugador franquicia.

“Es emocionante”, manifestó el entrenador Zac Taylor. “Para mí, para nuestra organización, nuestro vestuario, nuestra afición. Todos han respaldado esta decisión. Mérito de los dueños y de la directiva por concretarlo. No es algo fácil, renunciar a la décima selección del draft. Pero por un jugador de este calibre, estamos entusiasmados de haberlo hecho”.

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