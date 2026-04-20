Fernando Mendoza asume el largo proceso del draft en su 1er paso en la NFL

Algunos prospectos del draft de la NFL se agobian por el proceso maratónico de selección de la liga.

Fernando Mendoza lo asumió con entusiasmo. Hizo las entrevistas, recorrió el circuito y dejó listos sus planes para la noche del draft con su sonrisa característica y una actitud positiva. Ahora, lo único que puede hacer es esperar para ver qué ocurre la noche del jueves.

El quarterback ganador del Trofeo Heisman y amplio favorito para ser elegido con la selección número 1 global manifestó el lunes que ha disfrutado cada paso del camino mientras anticipa el inicio del siguiente capítulo de su trayectoria en el fútbol americano, ya sea en Las Vegas como suplente de Kirk Cousins o en algún otro equipo.

“Ha sido largo, pero ha sido genial porque una entrevista de trabajo normalmente dura un par de semanas o incluso un solo día en la oficina, pero esta entrevista de trabajo ha durado un par de meses”, le dijo Mendoza a The Associated Press.

“Los equipos lo saben todo sobre ti, y esa ha sido mi parte favorita. Pueden quitar capas y ver quién eres de verdad. Ha sido genial poner a prueba mi IQ de fútbol americano, mi conocimiento del fútbol americano”, añadió el jugador de raíces cubanas.

Los Raiders, o cualquiera de los otros tres equipos con los que habló, probablemente encontraron poco que objetar.

De hecho, Mendoza y la farmacéutica Pfizer anunciaron el lunes que habían formado una nueva alianza, con el quarterback como portavoz para instar a la gente a hacerse pruebas de detección temprana de cáncer. Parece una combinación natural, dado que ha visto a alguien cercano a él luchar contra el cáncer, su madre aún batalla con esclerosis múltiple y su padre es médico.

Se grabaron dos comerciales y está previsto que salgan al aire la noche del jueves, y Mendoza comentó que espera que esta campaña, Every Breakthrough Matters, se amplíe, posiblemente hacia otras iniciativas de salud.

Aun así, la mente de Mendoza está mayormente en el fútbol americano, aunque no está dando pistas sobre si sabe lo que están pensando los Raiders.

Si bien se ha reunido tres veces con directivos de Las Vegas desde que llevó a Indiana a su primer título nacional a mediados de enero, Mendoza, nacido en Boston, también conoció a su ídolo de la infancia, el propietario minoritario de los Raiders Tom Brady, quien pudo ver a Mendoza en persona en el partido por el campeonato que ganaron los Hoosiers.

También ha hablado con los Jets de Nueva York, los Cardinals de Arizona y los Browns de Cleveland, que tienen las selecciones globales segunda, tercera y sexta y podrían estar buscando un nuevo quarterback franquicia.

Pero también negó las versiones de que haya estado estudiando un libro de jugadas de Las Vegas, al explicar que los rumores comenzaron después de que buscó ayuda la ayuda de Brian Griese, el exquarterback de la NFL y entrenador de quarterbacks, para adelantarse en algunos elementos de lo que espera ver dondequiera que termine. Mendoza y Griese asistieron a la misma escuela secundaria de Miami — Christopher Columbus — con décadas de diferencia.

“Nos conocíamos y me puse en contacto con él y le dije: ‘Oye, tengo que prepararme para esto. No me importa cómo se vea mi Pro Day, solo quiero ayudar a los míos en el Pro Day y quiero ser el mejor quarterback cuando llegue septiembre, ¿puedes ayudarme con esto?’”, relató Mendoza. “Lo suyo fue la ofensiva “West Coast” (orientada en los pases cortos rápidos), así que pudimos instalar muchos conceptos de la “West Coast”, conceptos generales y conceptos bajo centro que todos los equipos ejecutan”.

Pero Mendoza también quiere mantener un perfil bajo la noche del jueves.

En lugar de viajar a Pittsburgh, donde se realizará el draft, quiere pasar un tiempo completando este recorrido con quienes lo ayudaron a llegar hasta aquí, incluido su hermano menor, Alberto. Todos estarán rodeando a Fernando Mendoza en Miami la noche del jueves.

“He viajado muchísimo este año; es mucho más fácil para mi mamá y su salud es la prioridad”, expresó Mendoza. “Tenemos que subirnos a un avión al día siguiente para ir con el equipo que me seleccione y estar allí con el grupo que ha invertido en mí — amigos, familia, entrenadores, mentores —, estar con todos ellos y compartir el inicio de este camino en la NFL va a crear el mejor recuerdo para nuestra familia”.

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