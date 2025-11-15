Stay up to date with notifications from The Independent

NBA multa a Dillon Brooks de Suns con 25.000 dólares por gesto obsceno

AP Noticias
Viernes, 14 de noviembre de 2025 21:24 EST
PACERS-SUNS
PACERS-SUNS (AP)

La NBA multó el viernes con 25.000 dólares a Dillon Brooks, alero de los Suns de Phoenix, por hacer un gesto obsceno en la cancha la noche anterior.

El incidente ocurrió cuando quedaban 54 segundos de la primera mitad del encuentro que los Suns ganaron como locales por una paliza de 133-98 sobre los Pacers de Indiana.

Brooks anotó 32 puntos en el encuentro. Está promediando 20,3 puntos en su primera temporada con Phoenix. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

